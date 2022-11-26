Манчестер Юнайтед считает главной заменой Роналду лучшего бомбардира Серии А

Английский "Манчестер Юнайтед" хочет купить нападающего "Наполи" Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист SkySpors Флориан Плеттенберг.

Руководство "манкуниацев" видит в нигерийцу отличную замену Криштиану Роналду, покинувшему клуб несколько дней назад по обоюдному согласию.

В то же время "Наполи" не готов отпускать Осимхена зимой. Также “красные дьяволы”, в свою очередь, не готовы выложить за нападающего 100 миллионов евро. Переговоров между сторонами пока не было.

Отметим, что Осимхен – лучший бомбардир текущего розыгрыша Серии А с девятью голами в активе. Всего на его счету 10 голов и три ассиста в 14 матчах этого сезона. Это с учетом того, что нападающий пропустил период с 7 сентября по 12 октября из-за травмы.

Напомним, что в августе 2020-го "Наполи" заплатил "Лиллю" 75 миллионов евро за нигерийца. В настоящее время трансферная стоимость 23-летнего игрока составляет 70 млн евро.