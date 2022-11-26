Манчестер Юнайтед может купить форварда Лилля для замены Роналду

"Манчестер Юнайтед" рассматривает подписание форварда "Лилля" Джонатана Дэвида для усиления атаки и замены Криштиану Роналду.

Скауты английского клуба наблюдали за игрой 22-летнего футболиста в нескольких матчах. При этом известно, что французский клуб готов продать форварда примерно за 50 миллионов евро.

В текущем сезоне Дэвид забил 9 голов и сделал 3 ассиста в 15 матчах за клуб. Transfermarkt оценивает его в 45 миллионов евро.

Как сообщается, кроме Дэвида, манкунианцы интересуются нигерийским нападающим "Наполи" Виктором Осимхеном.