 Борнмут назначил нового главного тренера. Среди кандидатов был Бьелса ᐉ UA-Футбол
  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Борнмут назначил нового главного тренера. Среди кандидатов был Бьелса
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Борнмут назначил нового главного тренера. Среди кандидатов был Бьелса

Англия
(1 голосов)

Гари О'Нил получил контракт на полтора года

Борнмут назначил нового главного тренера. Среди кандидатов был Бьелса

Фото: The Independent

UA-Футбол
Новина українською

"Борнмут" официально объявил о назначении Гари О'Нила на должность главного тренера команды. С ним был подписан полуторагодовалый контракт с опцией продления еще на год в случае достижения выдающихся результатов.

О'Нил работал в "Борнмуте" с 30 августа 2022 года исполняющим обязанности главного тренера после увольнения его предшественника – Скотта Паркера. Тот был изгнан из клуба после унизительного поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:9.

В тот момент команда шла на 17-м месте в таблице АПЛ. Сейчас, после нескольких месяцев работы О'Нила, клуб находится на 14 месте. Как ранее сообщалось, кроме Гари, менеджмент "Борнмута" также рассматривал кандидатуру Марсело Бьелсы, экс-коуча "Лидса".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Марсело Бьелса АПЛ Борнмут
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде