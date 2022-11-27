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Борнмут назначил нового главного тренера. Среди кандидатов был Бьелса
Гари О'Нил получил контракт на полтора года
Фото: The Independent
"Борнмут" официально объявил о назначении Гари О'Нила на должность главного тренера команды. С ним был подписан полуторагодовалый контракт с опцией продления еще на год в случае достижения выдающихся результатов.
О'Нил работал в "Борнмуте" с 30 августа 2022 года исполняющим обязанности главного тренера после увольнения его предшественника – Скотта Паркера.
В тот момент команда шла на 17-м месте в таблице АПЛ. Сейчас, после нескольких месяцев работы О'Нила, клуб находится на 14 месте. Как ранее сообщалось, кроме Гари,
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