Борнмут назначил нового главного тренера. Среди кандидатов был Бьелса

"Борнмут" официально объявил о назначении Гари О'Нила на должность главного тренера команды. С ним был подписан полуторагодовалый контракт с опцией продления еще на год в случае достижения выдающихся результатов.

О'Нил работал в "Борнмуте" с 30 августа 2022 года исполняющим обязанности главного тренера после увольнения его предшественника – Скотта Паркера. Тот был изгнан из клуба после унизительного поражения от "Ливерпуля" со счетом 0:9.