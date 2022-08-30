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Борнмут уволил главного тренера после разгрома от Ливерпуля

Англия
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(1 голосов)

Специалисту не простили фиаско

Борнмут уволил главного тренера после разгрома от Ливерпуля

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Борнмут" уволил главного тренера команды Скотта Паркера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 27 августа команда в рамках 4-го тура АПЛ с разгромным счетом проиграла "Ливерпулю" на "Энфилде" (0:9).

41-летний специалист возглавил "Борнмут" летом 2021 года - с ним был подписан трехлетний контракт. В первом же сезоне он вернул команду в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

Новый сезон "вишни" начали не совсем удачно, набрав в четырех матчах 3 зачетных пункта (1 победа и 3 поражения). На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера стал Гари О'Нил, помогать ему будут Шон Купер и Томми Элфик.

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В статье: Скотт Паркер Борнмут
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Источник:
afcb.co.uk

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Комментарии (1)
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bato66
30.08.2022 в 12:26
Есть тема пацаны! Нашел месяц назад сайт прогнозов на футбол, ну думаю 100% очередное шляпа... Через день любопытство взяло надомною верх и я все же решил взять на пробу. Первый вошел, второй, третий! Короче теперь жду выхода прогнозов больше чем зарплату. Если кому интересно че за сайт, вот --- 1б2к. инфо ( Ввести в Google поиск ) --- Я ведь сам попал на данный сайт так же по рекомендации какого то парня в комментариях, эх знать бы кто он, я бы его сейчас отблагодарил.
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