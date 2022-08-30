Борнмут уволил главного тренера после разгрома от Ливерпуля

"Борнмут" уволил главного тренера команды Скотта Паркера. Об этом сообщается на официальном сайте клуба. 27 августа команда в рамках 4-го тура АПЛ с разгромным счетом проиграла "Ливерпулю" на "Энфилде" (0:9).

41-летний специалист возглавил "Борнмут" летом 2021 года - с ним был подписан трехлетний контракт. В первом же сезоне он вернул команду в Премьер-лигу из Чемпионшипа.

Новый сезон "вишни" начали не совсем удачно, набрав в четырех матчах 3 зачетных пункта (1 победа и 3 поражения). На данный момент команда занимает 17-е место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги.

Отмечается, что временно исполняющим обязанности главного тренера стал Гари О'Нил, помогать ему будут Шон Купер и Томми Элфик.