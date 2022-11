Стало известно, сколько Челси отдаст за трансфер Нкунку

"Челси" заплатит 60 миллионов евро за хавбека "РБ Лейпциг" Кристофера Нкунку. Стороны уже согласовали условия сделки.

Сообщается, что остается лишь поставить подписи под контрактом. Кристофер присоединится к "синим" в июне 2023-го.

Как стало известно ранее, полузащитник подпишет соглашение до лета 2028-го.

Нкунку получил повреждение в стане сборной Франции и не может показать свой уровень на чемпионате мира. В прошлом сезоне он был признан лучшим игроком Бундеслиги, несмотря на рекорды Левандовского.

В этом розыгрыше немецкого чемпионата Кристофер провел за "Лейпциг" 23 матча, забил 17 голов и отдал 4 голевые передачи.

Chelsea are closing in on Christopher Nkunku deal. Medical already done as reported in September, agreement in place with Leipzig for more than €60m clause/easier payment terms. ???????? #CFC



Long term deal agreed starting from June 2023.



