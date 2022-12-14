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Лестер может подписать хавбека сборной Марроко

Англия
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Английский клуб планирует отдать за игрока 45 миллионов евро

Лестер может подписать хавбека сборной Марроко

Фото: Getty Images

UA-Футбол
Новина українською

Английский "Лестер" нацелился на подписание контракта с хавбеком "Анже" и сборной Марроко Аззедином Унаи. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Представитель АПЛ готов отдать за 22-летнего футболиста 45 миллионов евро. Отметим, что у "Лестера" грозные конкуренты на талантливого хавбека. Унаи также интересуются "Севилья" и "Барселона".

В текущем сезоне Лиги 1 Унаи провел 14 матчей за "Анже". На ЧМ-202 в Катаре Аззедин сыграл пять игр, в которых результативными действиями не отличился. Напомним, сегодня Марроко в полуфинальном матче встретится с Францией.

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В статье: Лестер Сити Анже (Франция)
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Источник:
L'Equipe

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