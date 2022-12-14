Лестер может подписать хавбека сборной Марроко

Английский "Лестер" нацелился на подписание контракта с хавбеком "Анже" и сборной Марроко Аззедином Унаи. Об этом сообщает издание L'Equipe.

Представитель АПЛ готов отдать за 22-летнего футболиста 45 миллионов евро. Отметим, что у "Лестера" грозные конкуренты на талантливого хавбека. Унаи также интересуются "Севилья" и "Барселона".

В текущем сезоне Лиги 1 Унаи провел 14 матчей за "Анже". На ЧМ-202 в Катаре Аззедин сыграл пять игр, в которых результативными действиями не отличился. Напомним, сегодня Марроко в полуфинальном матче встретится с Францией.