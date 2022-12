Лидер атаки Манчестер Юнайтед останется в команде – клуб активировал опции продления в контрактах ряда игроков

"Манчестер Юнайтед" активировал опции продления в контрактах ряда футболистов, сообщает Фабрицио Романо. Рашфорд, Далот, Шоу и Фред останутся в команде как минимум до лета 2024-го.

Также в "Юнайтед" готовят более длительные контракты для лидеров команды Маркуса Рашфорда и Диогу Далота. По остальным "манкунианцы" пока не строят длительных планов.

Примечательно, что переговоры идут и по продлению на год контракта Давида Де Хеа, так как в его соглашении присутствует аналогичная опция.

Так как считается, что Де Хеа не подходит тен Хагу, вполне возможно, что игрок так и не продлит соглашение и уйдет из клуба следующим летом.

Напомним, что об интересе к Маркусу Рашфорду открыто заявил президент "ПСЖ" Нассер Аль-Хелаифи. "Париж" вступил бы в гонку за 25-летним англичанином, если бы он уходил в качестве свободного агента.

Manchester United have triggered the options to extend contracts of these players until June 2024 ???? #MUFC



▫️ Marcus Rashford

▫️ Diogo Dalot

▫️ Luke Shaw

▫️ Fred



Man Utd will also offer Diogo Dalot and Rashford a longer deal, as expected.



Talks ongoing also with David de Gea. pic.twitter.com/2O4L3cOUcm