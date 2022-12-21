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Нападающий Тоттенхэма пройдет дополнительное обследование
Чтобы узнать степень серьезности травмы
Фото: Football Insider
Нападающий "Тоттенхэма" и сборной Бразилии Ришарлисон пройдет дополнительное обследование для того, чтобы установить степень серьезности травмы.
25-летний бразилец повредил подколенное сухожилие на разминке перед матчем 1/4 финала чемпионата мира-2022 против Хорватии (1:1, пенальти 2:4). Форвард появился в стартовом составе и отыграл 84 минуты.
"Ришарлисону предстоит сканирование МРТ, чтобы понять важность травмы. После этого мы увидим, сколько времени ему нужно для восстановления", - цитирует наставника "шпор" Антонио Конте официальный сайт клуба.
"Бен Дэвис в порядке и начал работать с нами на прошлой неделе, он выздоровел. Родриго приступил к работе. Я думаю, что он будет в форме к игре против "Астон Виллы" (1 января )", — добавил он.
Ришарлисон забил 3 гола в 4 матчах на Мундиале. В текущем сезоне АПЛ у него ни одного забитого мяча в 10 встречах.
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