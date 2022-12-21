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Манчестер Юнайтед уверенно обыграл Бернли в Кубке лиги
Удачное возвращение после международной паузы для "манкунианцев"
Getty Images/Global Images Ukraine
Кубок английской лиги, 1/8 финала
"Олд Траффорд" (Манчестер)
Главный арбитр: Грэм Скотт
Вовлечение после долгой паузы клубного футбола часто можно проходить в очень медленном темпе. Но “Манчестер Юнайтед” уверенно победил, имея ощутимое преимущество над соперником. И это еще не все игроки вернулись из своих сборных.
Хоть и “Бернли” уже сыграл два официальных поединка в декабре, однако первые 20 минут имели яркий признак обычного контрольного матча: команды большинство времени играли в квадрат. Больше это делали “манкунианцы”, пытаясь подступиться к воротам соперника.
На восьмой минуте Гарначо вывели один на один с голкипером, но несильный удар аргентинца потянул Пикок-Фаррелл. Такие моменты нужно реализовывать молодому футболисту, если он хочет играть в основном составе. В конце концов "красные дьяволы" нашли пробел в обороне соперника и забили со второго своего момента. После замечательного заброса на ход от партнера Ван-Биссака в подкате прострелил в центр, а Эриксен в касание расстрелял ворота. Интересно, что для ассистента Аарона это был первый матч в основном составе за восемь месяцев.
Scorer ???? Provider #MUFC || #CarabaoCup pic.twitter.com/7PufWDG3q7— Manchester United (@ManUtd) December 21, 2022
После забитого "манкуниацы" отдали инициативу сопернику. Это привело к нескольким моментам у ворот Дубравки. Сначала словак потянул удар Бенсона в девятку, а затем тот же Ван-Биссака чуть ли не с пустых ворот вынес рикошет от Рашфорда. Хозяева ответили мощным выстрелом Марсьяля, который был парирован голкипером гостей. Вышла ударная пятиминутка в конце первого тайма.
После перерыва снова "Манчестер Юнайтед" взял игру в свои ноги, и снова это привело к забитому. Рашфорд со своей половины поля протащил мяч в чужую штрафную, прошел двух оппонентов и пробил в левый угол. Девятый гол в нынешнем сезоне для Маркуса.
*Everyone* appreciated that @MarcusRashford goal ????#MUFC || #CarabaoCup pic.twitter.com/xIJM5ELegr— Manchester United (@ManUtd) December 21, 2022
До финального свистка "Бернли" имел два шанса отквитать хотя бы один гол, и дважды игроки гостей с убийственных позиций пробивали мимо ворот. Сначала это был Чурлин, а затем Гудмунссон. Дубравка сегодня чувствовал себя достаточно неуверенно, играя неосторожно, но даже этим не воспользовались действующие лидеры Чемпионшипа.
“Манчестер Юнайтед” полурезервом уверенно побеждает самую сильную команду второго английского дивизиона. Впереди у "манкуниацев" еще два матча до конца года: против "Ноттингема" и "Вулверхэмптона". Кстати, эти две команды тоже прошли в следующий раунд Кубка лиги и теперь могут стать соперниками "красных дьяволов".
Манчестер Юнайтед – Бернли 2:0
Гол: Эриксен 27, Рашфорд 57
Манчестер Юнайтед: Дубравка – Ван-Биссака (Шоу 72), Мактоминей, Линделеф, Маласия (Уильямс 86) – Каземиро, Эриксен – Рашфорд (Фред 85), Фернандеш, Гарначо (Антони 58) – Марсьяль (Эланга)
Бернли: Пикок-Фаррелл – Робертс, Харвуд-Беллис, Байер, Матсен (Тейлор 90) – Каллен, Корк (Иган-Райли 90) – Бенсон (Чурлинов 63), Браунхилл (Бастьен 90), Гудмундссон – Барнс
Предупреждения: Антони 80, Фернандеш 89 – Каллен 48
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