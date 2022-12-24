Клуб АПЛ будет играть в футболках с логотипом Управления ООН по делам беженцев

"Ноттингем Форест", выступающий в текущем сезоне в АПЛ, объявил о том, что мужская и женская команды клуба с первого января будут выступать в форме с логотипом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Клуб таким образом "поддержит усилия по оказанию помощи людям, спасающимся от конфликтов и преследований по всему миру", как сообщает пресс-служба "Форест". "Ноттингем" также сделал финансовое пожертвование организации. Клуб заявил: