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Клуб АПЛ будет играть в футболках с логотипом Управления ООН по делам беженцев

Англия
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Мужская и женская команды Ноттингем Форест сменят дизайн футболок с 1 января

Клуб АПЛ будет играть в футболках с логотипом Управления ООН по делам беженцев

Фото: The Guardian

UA-Футбол
Новина українською

"Ноттингем Форест", выступающий в текущем сезоне в АПЛ, объявил о том, что мужская и женская команды клуба с первого января будут выступать в форме с логотипом Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев.

Клуб таким образом "поддержит усилия по оказанию помощи людям, спасающимся от конфликтов и преследований по всему миру", как сообщает пресс-служба "Форест". "Ноттингем" также сделал финансовое пожертвование организации. Клуб заявил:

"С начала 2023 года и до конца сезона как мужская, так и женская команды "Ноттингем Форест" будут участвовать во всех матчах с логотипом организации "Великобритания для УВКБ ООН" на передней части футболок в знак солидарности с семьями, которые были вынуждены покинуть свои дома и общины".

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В статье: Ноттингем Форест беженцы ООН
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