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Вулверхэмптон подписал форварда Атлетико Мадрид. Летом за него заплатят 48 млн евро
У Матеуса Куньи ноль голов в текущем сезоне
Фото: Goal.com
"Вулверхэмптон Уондерерс" официально объявили об аренде бразильского форварда "Атлетико Мадрид" Матеуса Куньи. Договор рассчитан до конца текущего сезона. Это первый трансфер нового коуча "Уондерерс" Хулена Лопетеги.
По условиям соглашения, летом "Вулвз" будут обязаны выкупить форварда у "Атлетико" за 48 миллионов евро. Эта покупка станет самой дорогой в истории "Уондерерс". Ранее таковым было приобретение Матеуса Нуньеса у "Спортинга" за 45 млн.
В текущем сезоне Матеус Кунья отыграл 17 матчей за "Атлетико" во всех турнирах, не забив ни одного гола и сделав два ассиста. В августе 2021 года "Мадрид" купил бразильца у "Герты" за 30 млн евро.
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