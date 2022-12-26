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Гвардиол не нужен? Челси на продвинутой стадии переговоров по защитнику Монако
"Синие" перестанут подписывать возрастных центрбеков?
Фото: https://twitter.com/BadiashileB
"Челси" вышел на продвинутую стадию переговоров по центральному защитнику "Монако" Бенуа Бадьяшилю. "Синие" уже направили официальное предложение французскому клубу.
Сумма трансфера составит 35-40 миллионов евро за 21-летнего защитника.
Отметим, что, похоже, "Челси" сменил фокус с Йошко Гвардиола из "Лейпцига", которого собирались подписать за более чем 90 миллионов евро до чемпионата мира и Бадьяшиль может стать основным центральным защитником в Лондоне.
Бенуа провел в этом сезоне за "Монако" 16 матчей и забил 2 гола.
Chelsea are in advanced talks to sign Benoît Badiashile from AS Monaco as new centre back. Official proposal has been submitted — negotiations now in progress ???????? #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 26, 2022
Fee discussed around €35/40m with hope to get it done soon. First call, @David_Ornstein. Talks will continue. pic.twitter.com/Yrwjj1HqvM
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