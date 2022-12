Гвардиол не нужен? Челси на продвинутой стадии переговоров по защитнику Монако

"Челси" вышел на продвинутую стадию переговоров по центральному защитнику "Монако" Бенуа Бадьяшилю. "Синие" уже направили официальное предложение французскому клубу.

Сумма трансфера составит 35-40 миллионов евро за 21-летнего защитника.

Отметим, что, похоже, "Челси" сменил фокус с Йошко Гвардиола из "Лейпцига", которого собирались подписать за более чем 90 миллионов евро до чемпионата мира и Бадьяшиль может стать основным центральным защитником в Лондоне.

Бенуа провел в этом сезоне за "Монако" 16 матчей и забил 2 гола.

