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Гвардиол не нужен? Челси на продвинутой стадии переговоров по защитнику Монако

Англия
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"Синие" перестанут подписывать возрастных центрбеков?

Гвардиол не нужен? Челси на продвинутой стадии переговоров по защитнику Монако

Фото: https://twitter.com/BadiashileB

Новина українською

"Челси" вышел на продвинутую стадию переговоров по центральному защитнику "Монако" Бенуа Бадьяшилю. "Синие" уже направили официальное предложение французскому клубу.

Сумма трансфера составит 35-40 миллионов евро за 21-летнего защитника.

Отметим, что, похоже, "Челси" сменил фокус с Йошко Гвардиола из "Лейпцига", которого собирались подписать за более чем 90 миллионов евро до чемпионата мира и Бадьяшиль может стать основным центральным защитником в Лондоне.

Бенуа провел в этом сезоне за "Монако" 16 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Челси (Лондон) Монако Бенуа Бадьяшиль
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