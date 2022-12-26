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Команда Миколенко первой забивает и проигрывает. Видео голов и обзор матча Эвертон - Вулвз 1:2
"Ириски" в последнем матче года на собственном поле уступают
Фото: wolves.co.uk / Автор невідомий
Встреча против последней команды АПЛ выглядела для Эвертона как хорошая возможность выиграть первую с октября встречу в АПЛ. И все действительно начиналось оптимистично, ведь на седьмой минуте удалось открыть счет. Вскоре подопечные Хулена Лопетеги смогли восстановить паритет, а на пятой добавленной ко второму тайму минуте вырвали победу. "Волки" впервые в этом сезоне побеждают на выезде.
Ливерпуль, "Гудисон Парк"
"Эвертон" – "Вулверхэмптон" 1:2
Голы: Мена 7 – Поденсе 22, Аит-Нури 90+5
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