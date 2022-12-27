АПЛ. Челси - Борнмут 2:0. Победа с ложкой дегтя

Грэм Поттер излучал уверенность в общении с журналистами перед матчем с “Борнмутом” и его настроение передалось футболистам “Челси”. “Синие” провели хороший, энергичный поединок и добыли легкие три очка. Но не обошлось без неприятностей. На старте второго тайма поле из-за травмы вынужден был покинуть фулбек “Челси” Рис Джеймс, только недавно восстановившейся после повреждения колена.

“Челси” провел качественную игру, хотя играл без ряда футболистов основы. Вызывало вопросы и появление в старте 38-летнего Тьяго Силвы. Защитник сборной Бразилии с первых минут немного прихрамывал и пару раз ошибся с передачами у своих ворот, но “Борнмут” подарками не воспользовался.

Только с таких шансов гости могли угрожать воротам Кепы Аррисабалаги. “Челси” уверенно держал мяч, но на некоторой дистанции от ворот “Борнмута”, понимая, что медленное разыгрывания мяча на половине поля “вишенок” ни к чему не приведет. И свои гола “Челси” забил в красивых вертикальных атаках.

Сначала Жоржиньо нашел передачей между линиями Маунта, воспитанник “синих” дал пас на фланг Стерлингу, прострел во вратарскую, и Хавертц был резвее всех.

Жоржиньо, Стерлинг, Хавертц и Маунт поучаствовали и во втором голе. Первая фаза атаки уперлась в стену “Борнмута” в его штрафной, но Хавертц вовремя откатил мяч Маунту и Мейсон классным ударом, в стиле Лэмпарда, уложил мяч в угол.

Менее везло сегодня Кристиану Пулисику, хотя американец после хорошего для него чемпионата мира удачно переключился на клубный футбол. Пулисик выполнял огромный объем работы, он мог претендовать на пенальти, три раза пробил, но ни разу не попал в ворота.

Все складывалось удачно для “Челси”, пока на 53-й минуте на ровном месте не получил травму Рис Джеймс. Джеймс очень важный футболист для атаки “Челси”, и команда без него в октябре-ноябре очень сильно страдала, у нее было такой легкости и движения, как в сегодняшнем матче. Джеймс был под вопросом, но Грэм Поттер поставил его в старт. Было ли это поспешное решение? Узнаем по результатам обследование, но это было похоже на рецидив.

“Челси” не раз мог забивать третий, близок к голу был Кулибали, пробивший рядом со штангой. Провел несколько атак во втором тайме и “Борнмут”, в частности в одном из эпизодов хозяев спас от гола Аррисабалага, справившись с ударом Кристи.

Пулисик, Стерлинг, Хавертц и Маунт провели хороший матч. Но “Бормнут” слишком много позволял “Челси”. На следующей неделе у “синих” будет игра с “Манчестер Сити” и уровень сопротивления будет совсем иным.

Чемпионат Англии, семнадцатый тур. Лондон, “Стэмфорд Бридж”

“Челси” – “Борнмут” 2:0

Голы: Хавертц 16, Маунт 24

“Челси”: Аррисабалага – Джеймс, Кулибали, Силва, Кукурелья – Закария (Галлахер 82), Жоржиньо, Маунт– Стерлинг (Чалоба 88), Хавертц, Пулисик (Обамеянг 82)

“Борнмут”: Траверс – Земура, Келли, Сенеси, Смит, Стэйси (Энтони 46) – Биллинг (Кристи 66), Лерма, Кук – Мур (Дембеле 85), Соланке