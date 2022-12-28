  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Челси объявил о трансфере нападающего Мольде
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Челси объявил о трансфере нападающего Мольде

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Присоединится к новому клубу уже 1 января

Челси объявил о трансфере нападающего Мольде

Фото: chelseafc.com / Автор невідомий

UA-Футбол
Новина українською

"Челси" объявил, что достиг предварительного соглашения с "Мольде" по трансферу ивуарийского нападающего "Мольде" Давида Датро Фофаны.

По информации клубной прессслужбы, игрок присоединится к "синим" 1 января 2023 года. Больше деталей клуб не раскрывает. Ранее была информация, что "Челси" готов отдать за форварда 12 млн. евро.

20-летний Фофана – воспитанник ивуарийского футбола. Два последних года он защищал цвета "Мольде". В чемпионате Норвегии на его счету 20 матчей и 15 голов. В сезоне-2022 (в Норвегии чемпионат проводится по системе "весна – осень") Фофана стал чемпионом страны.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Мольде Челси (Лондон)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
satop25
28.12.2022 в 19:30
Бетс2К. к о м ( Ввести в Гугле ) - Вот на этом сайте я уже второй месяц в плюсе. Прогнозы (Бесплатные) у них зачетные, уже второй месяц с ними уже в хорошем плюсе
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде