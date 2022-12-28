Челси объявил о трансфере нападающего Мольде

"Челси" объявил, что достиг предварительного соглашения с "Мольде" по трансферу ивуарийского нападающего "Мольде" Давида Датро Фофаны.

По информации клубной прессслужбы, игрок присоединится к "синим" 1 января 2023 года. Больше деталей клуб не раскрывает. Ранее была информация, что "Челси" готов отдать за форварда 12 млн. евро.

20-летний Фофана – воспитанник ивуарийского футбола. Два последних года он защищал цвета "Мольде". В чемпионате Норвегии на его счету 20 матчей и 15 голов. В сезоне-2022 (в Норвегии чемпионат проводится по системе "весна – осень") Фофана стал чемпионом страны.