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Челси объявил о трансфере нападающего Мольде
Присоединится к новому клубу уже 1 января
Фото: chelseafc.com / Автор невідомий
"Челси" объявил, что достиг предварительного соглашения с "Мольде" по трансферу ивуарийского нападающего "Мольде" Давида Датро Фофаны.
По информации клубной прессслужбы, игрок присоединится к "синим" 1 января 2023 года. Больше деталей клуб не раскрывает. Ранее была информация, что
20-летний Фофана – воспитанник ивуарийского футбола. Два последних года он защищал цвета "Мольде". В чемпионате Норвегии на его счету 20 матчей и 15 голов. В сезоне-2022 (в Норвегии чемпионат проводится по системе "весна – осень") Фофана стал чемпионом страны.
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