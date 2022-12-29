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Клопп о трансфере Гакпо: Главное – найти подходящий момент, пока он не забил 55 мячей за сезон и все такое
Клопп очень рад трансферу Коди
Фото: twitter.com/OnsOranje
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп прокомментировал приобретение Коди Гакпо из "ПСВ". Нидерландский нападающий блистал на ЧМ и заслужил повышения в классе команды.
"Он молодой футболист с большим потенциалом. Если бы он уже забил 40 голов в Испании или другой стране, мы бы не смогли себе позволить его трансфер.
В таких вещах главное – найти подходящий момент, когда эти парни еще не успели забить 55 мячей за сезон и все такое. Вот почему мы были уверены в сделке.
Он всегда может сделать следующий шаг, и это интересно. Мы верим в наш рабочий процесс, футболисты приходят к нам, особенно атакующие, и делают шаг вперед в результате нашей работы, нашей помощи.
Конечно, деньги – это важный вопрос, но еще важнее найти подходящего игрока. И мы очень, очень рады, что смогли подписать Коди", – сказал Клопп.
Официально о состоявшемся трансфере Гакпо в "Ливерпуль" объявили 28-го декабря. Transfermarkt сообщает, что "крансые" заплатили "ПСВ" 42 миллиона евро за нидерландского футболиста.
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