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Агент Жоржиньо: Мы получили предложение от Челси – это наш приоритет. Были бы рады интересу от Наполи
Ожидают предложение от "Наполи"
Фото: Getty Images / Автор: неизвестен
Агент хавбека "Челси" Жоржиньо Фрелло Жоау Сантуш прокомментировал интерес "Наполи" к своему клиенту. "Неаполь – это наш итальянский дом, и руководство "Наполи" высоко ценит Жоржиньо", – приводит его слова TuttoMercatoWeb.
"Контракт истекает 30 июня, но мы получили новое предложение и отдаем приоритет "Челси".
Неаполь – это наш итальянский дом, и руководство "Наполи" высоко ценит Жоржиньо. Это особое место для нас. Мы были бы рады, если бы существовал какой-то интерес, но на данный момент "Наполи" с нами не связывался", – сказал агент игрока.
Ранее сообщалось, что есть вероятность, что Жоржиньо покинет клуб, так как стороны не могут договориться о новом соглашении. Об интересе со стороны других команд неизвестно.
Жоржиньо выступал за "Наполи" с 2014-го по лето 2018-го. Он пришел в "Челси" вслед за менеджером Маурицио Сарри, "синие" отдали за него 57 миллионов евро.
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