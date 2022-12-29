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Агент Жоржиньо: Мы получили предложение от Челси – это наш приоритет. Были бы рады интересу от Наполи

Англия
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Ожидают предложение от "Наполи"

Агент Жоржиньо: Мы получили предложение от Челси – это наш приоритет. Были бы рады интересу от Наполи

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Агент хавбека "Челси" Жоржиньо Фрелло Жоау Сантуш прокомментировал интерес "Наполи" к своему клиенту. "Неаполь – это наш итальянский дом, и руководство "Наполи" высоко ценит Жоржиньо", – приводит его слова TuttoMercatoWeb.

"Контракт истекает 30 июня, но мы получили новое предложение и отдаем приоритет "Челси".

Неаполь – это наш итальянский дом, и руководство "Наполи" высоко ценит Жоржиньо. Это особое место для нас. Мы были бы рады, если бы существовал какой-то интерес, но на данный момент "Наполи" с нами не связывался", – сказал агент игрока.

Ранее сообщалось, что есть вероятность, что Жоржиньо покинет клуб, так как стороны не могут договориться о новом соглашении. Об интересе со стороны других команд неизвестно.

Жоржиньо выступал за "Наполи" с 2014-го по лето 2018-го. Он пришел в "Челси" вслед за менеджером Маурицио Сарри, "синие" отдали за него 57 миллионов евро.

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В статье: Челси (Лондон) Жоржиньо
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Источник:
tuttomercatoweb.com

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