Даже трансфер Гакпо не изменил мнение. Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в Ливерпуле

Уже летом 2023-го года контракт Роберто Фирмино с "Ливерпулем" подойдет к своему завершению. Юрген Клопп в недавнем комментарии высказал свое мнение по данному поводу.

"Фирмино? Я хочу, чтобы он остался в клубе, хочу, чтобы он подписал новый контракт с нами", - кратко заявил Клопп.

По данным Фабрицио Романо, руководство клуба уже приготовило новую краткосрочную сделку для 31-летнего форварда. Сам Роберто пока не принял решение касательно своего будущего.

Jurgen Klopp: “I want Roberto Firmino to stay at Liverpool and sign new deal with us”. ???????? #LFC



Negotiations are ongoing on potential short term deal, but Firmino has to decide his future as Liverpool idea is very clear. pic.twitter.com/rpAGbV7A09