  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Даже трансфер Гакпо не изменил мнение. Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в Ливерпуле
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Даже трансфер Гакпо не изменил мнение. Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в Ливерпуле

Англия
(1 голосов)

Сам футболист пока не принял окончательного решения

Даже трансфер Гакпо не изменил мнение. Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в Ливерпуле

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Уже летом 2023-го года контракт Роберто Фирмино с "Ливерпулем" подойдет к своему завершению. Юрген Клопп в недавнем комментарии высказал свое мнение по данному поводу.

"Фирмино? Я хочу, чтобы он остался в клубе, хочу, чтобы он подписал новый контракт с нами", - кратко заявил Клопп.

По данным Фабрицио Романо, руководство клуба уже приготовило новую краткосрочную сделку для 31-летнего форварда. Сам Роберто пока не принял решение касательно своего будущего.

Напомним, что не так давно "красные" успешно оформили переход Коди Гакпо. Помимо голландца и Фирмино в клубе также есть Салах, Нуньес, Жота и Диас среди атакующих игроков.

Читайте такжеКлопп о трансфере Гакпо: Главное – найти подходящий момент, пока он не забил 55 мячей за сезон и все такое
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Юрген Клопп Ливерпуль Роберто Фирмино
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде