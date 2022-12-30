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Даже трансфер Гакпо не изменил мнение. Клопп хочет, чтобы Фирмино остался в Ливерпуле
Сам футболист пока не принял окончательного решения
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Уже летом 2023-го года контракт Роберто Фирмино с "Ливерпулем" подойдет к своему завершению. Юрген Клопп в недавнем комментарии высказал свое мнение по данному поводу.
"Фирмино? Я хочу, чтобы он остался в клубе, хочу, чтобы он подписал новый контракт с нами", - кратко заявил Клопп.
По данным Фабрицио Романо, руководство клуба уже приготовило новую краткосрочную сделку для 31-летнего форварда. Сам Роберто пока не принял решение касательно своего будущего.
Jurgen Klopp: “I want Roberto Firmino to stay at Liverpool and sign new deal with us”. ???????? #LFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 30, 2022
Negotiations are ongoing on potential short term deal, but Firmino has to decide his future as Liverpool idea is very clear. pic.twitter.com/rpAGbV7A09
Напомним, что не так давно "красные" успешно оформили переход Коди Гакпо. Помимо голландца и Фирмино в клубе также есть Салах, Нуньес, Жота и Диас среди атакующих игроков.
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