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АПЛ. Манчестер Сити - Эвертон 1:1. Новогоднее чудо

Англия
(1 голосов)

Команда Миколенко неожиданно остановила Сити, прервал свою серию побед и Ньюкасл

АПЛ. Манчестер Сити - Эвертон 1:1. Новогоднее чудо

Фото: twitter.com/Everton/Автор - невідомий

Борис Сорокін Автор UA-Футбол
Новина українською

Чемпионат Англии, восемнадцатый тур

Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Эвертон” 1:1

Голы: Холанд 24 – Грэй 64

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Льюис (Гюндоган 87), Стоунз, Аканджи, Аке – Де Брюйне, Родри, Силва (Альварес 87) – Марез, Холанд, Грилиш (Фоден 87)

“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон (Коулмен 70), Годфри (Дукуре 90), Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Онана, Гейе (Дэвис 78), Грэй – Калверт-Льюин (Мопе 70)

Предупреждения: Силва 16, Де Брюйне 30, Холанд 44 – Паттерсон 33, Тарковски 45, Онана 62, Мопе 90+10

Борнмут, “Виталити Стэдиум”

“Борнмут” – “Кристал Пэлас” 0:2

Голы: Айю 19, Эзе 36

“Борнмут”: Траверс – Энтони (Кристи 80), Смит, Сенеси, Келли, Земура (Ротуэлл 70) – Кук (Лоу 80), Лерма, Биллинг (Дембеле 38) – Соланке, Мур

“Кристал Пэлас”: Гуаита – Клайн, Гэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп, Дукуре, Олисе (Хьюз 88) – Эзе (Эдуар 74), Заха, Айю (Матета 74)

Предупреждения: Келли 25, Энтони 38, Соланке 67, Сенеси 90 – Андерсен 87

Лондон, “Крейвен Коттедж”

“Фулхэм” – “Саутгемптон” 2:1

Голы: Уорд-Проуз 32 (авт.), Палинья 88 – Уорд-Проуз 56

На 90+6 Митрович не реализовал пенальти (вратарь)

“Фулхэм”: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон – Харрисон Рид (Кэйрни 62), Палинья – Декордова-Рид (Джеймс 62), Перейра (Адарабийо 90+8), Виллиан – Митрович

“Саутгемптон”: Базуну – Салису (Лавиа 90), Белла-Котчап, Лянко – Уокер-Питерс, Эльюнусси (Мара 90+1), Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз (Адам Армстронг 90) – Эдози (Перро 77), Арибо (Стюарт Армстронг 67) – Адамс

Предупреждение: Эльюнусси 70

Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”

“Ньюкасл” – “Лидс” 0:0

“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимараєш, Уиллок (Сен-Максимен 64) – Альмирон (Мерфи 84), Вуд (Уилсон 64), Жоэлинтон

“Лидс”: Мелье – Стрейк, Купер, Кох, Эйлинг (Кристенсен 70) – Форшоу (Рока 46), Адамс – Харрисон (Клих 64), Ааронсон, Ньонто (Саммервилль 70) – Родриго (Гелхардт 82)

Предупреждения: Триппьер 42, Уилсон 90+5, Гимарайнш 90+5 – Эйлинг 45+2, Стрейк 59, Рока 64, Ньонто 67, Мелье 90+6

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В статье: Английская Премьер-лига Эвертон (Ливерпуль) Фулхэм (Лондон) АПЛ Манчестер Сити Ньюкасл "Саутгемптон" Кристал Пэлас (Лондон) Лидс Юнайтед Пеп Гвардиола Виталий Миколенко Эрлинг Холанд Борнмут (Англия)
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