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АПЛ. Манчестер Сити - Эвертон 1:1. Новогоднее чудо
Команда Миколенко неожиданно остановила Сити, прервал свою серию побед и Ньюкасл
Фото: twitter.com/Everton/Автор - невідомий
Чемпионат Англии, восемнадцатый тур
Манчестер, “Этихад”
“Манчестер Сити” – “Эвертон” 1:1
Голы: Холанд 24 – Грэй 64
“Манчестер Сити”: Эдерсон – Льюис (Гюндоган 87), Стоунз, Аканджи, Аке – Де Брюйне, Родри, Силва (Альварес 87) – Марез, Холанд, Грилиш (Фоден 87)
“Эвертон”: Пикфорд – Паттерсон (Коулмен 70), Годфри (Дукуре 90), Коуди, Тарковски, Миколенко – Ивоби, Онана, Гейе (Дэвис 78), Грэй – Калверт-Льюин (Мопе 70)
Предупреждения: Силва 16, Де Брюйне 30, Холанд 44 – Паттерсон 33, Тарковски 45, Онана 62, Мопе 90+10
Борнмут, “Виталити Стэдиум”
“Борнмут” – “Кристал Пэлас” 0:2
Голы: Айю 19, Эзе 36
“Борнмут”: Траверс – Энтони (Кристи 80), Смит, Сенеси, Келли, Земура (Ротуэлл 70) – Кук (Лоу 80), Лерма, Биллинг (Дембеле 38) – Соланке, Мур
“Кристал Пэлас”: Гуаита – Клайн, Гэхи, Андерсен, Уорд – Шлупп, Дукуре, Олисе (Хьюз 88) – Эзе (Эдуар 74), Заха, Айю (Матета 74)
Предупреждения: Келли 25, Энтони 38, Соланке 67, Сенеси 90 – Андерсен 87
Лондон, “Крейвен Коттедж”
“Фулхэм” – “Саутгемптон” 2:1
Голы: Уорд-Проуз 32 (авт.), Палинья 88 – Уорд-Проуз 56
На 90+6 Митрович не реализовал пенальти (вратарь)
“Фулхэм”: Лено – Тете, Диоп, Рим, Робинсон – Харрисон Рид (Кэйрни 62), Палинья – Декордова-Рид (Джеймс 62), Перейра (Адарабийо 90+8), Виллиан – Митрович
“Саутгемптон”: Базуну – Салису (Лавиа 90), Белла-Котчап, Лянко – Уокер-Питерс, Эльюнусси (Мара 90+1), Уорд-Проуз, Мэйтленд-Найлз (Адам Армстронг 90) – Эдози (Перро 77), Арибо (Стюарт Армстронг 67) – Адамс
Предупреждение: Эльюнусси 70
Ньюкасл, “Сент-Джеймс Парк”
“Ньюкасл” – “Лидс” 0:0
“Ньюкасл”: Поуп – Триппьер, Шер, Ботман, Берн – Лонгстафф, Гимараєш, Уиллок (Сен-Максимен 64) – Альмирон (Мерфи 84), Вуд (Уилсон 64), Жоэлинтон
“Лидс”: Мелье – Стрейк, Купер, Кох, Эйлинг (Кристенсен 70) – Форшоу (Рока 46), Адамс – Харрисон (Клих 64), Ааронсон, Ньонто (Саммервилль 70) – Родриго (Гелхардт 82)
Предупреждения: Триппьер 42, Уилсон 90+5, Гимарайнш 90+5 – Эйлинг 45+2, Стрейк 59, Рока 64, Ньонто 67, Мелье 90+6
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