Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1. Дисциплина, которая вернула в зону ЛЧ

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Молинью" (Вулвергемптон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Тен Хаг пытается ввести дисциплину в любых возглавляемых им командах. И речь в его случае идет не о диктатуре, а о банальном соблюдении определенных правил, что должно стать одним из факторов удачных результатов. А за результаты отвечает в первую очередь как раз тренер. "Манчестер Юнайтед" давно нуждался в таком специалисте, который из большого количества звездных и дорогих исполнителей сможет сделать команду. Сейчас манкуниацы уверенно идут к своей цели.

О ситуации с Роналду уже все известно. Сегодня же под решето наказаний попал Маркус Рашфорд, которого тен Хаг не внес в стартовый состав – как он сам сказал – по дисциплинарным причинам.

На его месте, на левом фланге атаки "Манчестер Юнайтед" появился молодой Гарначо. И именно на счету аргентинца не реализован единственный убийственный момент на две команды в первом тайме. Хозяева подарили мяч сопернику, благодаря чему Гарначо вышел один на один с голкипером, но переиграть Са не сумел. Прекрасная "авто"голевая передача должна была выйти в Семеду.

HALF-TIME Wolves 0-0 Man Utd



Jose Sa's smart save from Alejandro Garnacho was the highlight of an energetic first 45#WOLMUN pic.twitter.com/kp7xRa916s — Premier League (@premierleague) December 31, 2022

Еще неплохой шанс в первом тайме был у Каземиро, но его удар после подачи с углового с рикошетом полетел выше ворот. "Вулвз" в первом тайме не смогли ответить сопернику, и сделали это на 58-й минуте: удар Невеша в великолепном прыжке потянул де Хеа.

К тому времени уже на поле появился Рашфорд – он вышел сразу после перерыва вместо Гарначо. Маркус был гораздо активнее своего конкурента, и в конце концов даже открыл счет. Джокер тен Хага на 76-й минуте сыграл в прекрасную стеночку с Фернандешом и переправил мяч мимо голкипера.

Через несколько минут Рашфорд еще и дубль оформил. Нападающий протиснул соперников в штрафной, пробил в Са, а от голкипера мяч попал в англичанина и срикошетил в ворота. Правда, с помощью VAR арбитры разглядели игру рукой и отменили гол.

Искали хозяева свой момент сравнять счет, и все-таки нашли. Хоть он и не был слишком опасен, но стал последним в игре: где Хеа потянул удар Хименеса в компенсированное ко второму тайму время.

Трудная, но заслуженная победа "Манчестер Юнайтед". Благодаря набранным трем очкам "манкуниацы" вошли в топ-4 АПЛ. На данный момент они на два балла опережают “Тоттенхэм”, который завтра сыграет против “Астон Виллы”. А "вулвз" все еще в зоне вылета. Первое поражение Лопетеги на "Молинью".

"Вулверхэмптон" - "Манчестер Юнайтед" 0:1

Гол: Рашфорд 76

Вулверхэмптон: Са – Семеду (Хонни 65), Коллинз, Килман, Буэну (Тотти 73) – Матеус, Невиш, Моутинью (Айт-Нури 73) – Хван, Коста (Траоре 46), Поденсе (Хименес 81)

Манчестер Юнайтед: де Хеа – Ван-Биссака, Варан, Шоу, Маласия – Эриксен (Фред 61), Каземиро – Антони (Эланга 90+3), Фернандеш (Магвайр 90+3), Гарначо (Рашфорд 46) – Марсьяль (ван Бек 81)

Предупреждения: Семеду 26 – Каземиро 57, Фред 72, Рашфорд 88