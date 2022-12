Вулверхэмптон – Манчестер Юнайтед 0:1. Дисциплина, которая вернула в зону ЛЧ

Английская Премьер-лига, 18-й тур

"Молинью" (Вулвергемптон)

Главный арбитр: Роберт Джонс

Тен Хаг пытается ввести дисциплину в любых возглавляемых им командах. И речь в его случае идет не о диктатуре, а о банальном соблюдении определенных правил, что должно стать одним из факторов удачных результатов. А за результаты отвечает в первую очередь как раз тренер. "Манчестер Юнайтед" давно нуждался в таком специалисте, который из большого количества звездных и дорогих исполнителей сможет сделать команду. Сейчас манкуниацы уверенно идут к своей цели.

О ситуации с Роналду уже все известно. Сегодня же под решето наказаний попал Маркус Рашфорд, которого тен Хаг не внес в стартовый состав – как он сам сказал – по дисциплинарным причинам.

На его месте, на левом фланге атаки "Манчестер Юнайтед" появился молодой Гарначо. И именно на счету аргентинца не реализован единственный убийственный момент на две команды в первом тайме. Хозяева подарили мяч сопернику, благодаря чему Гарначо вышел один на один с голкипером, но переиграть Са не сумел. Прекрасная "авто"голевая передача должна была выйти в Семеду.

HALF-TIME Wolves 0-0 Man Utd



Jose Sa's smart save from Alejandro Garnacho was the highlight of an energetic first 45#WOLMUN pic.twitter.com/kp7xRa916s