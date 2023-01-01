Челси договорился о трансфере защитника Монако

"Челси" достиг полной договоренности о трансфере молодого защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле.

Лондонский клуб согласовал с "Монако" условия перехода 21-летнего центрдефа, при этом сумма компенсации составит 37-38 миллионов евро.

Медицинский осмотр потенциального новичка "Челси" уже назначен. Если все пройдет согласно намеченному плану, футболист заключит долгосрочный контракт с лондонским клубом.

В текущем сезоне Бенуа провел 11 матчей за "Монако" в Лиге 1 и забил два гола.