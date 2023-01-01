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Челси договорился о трансфере защитника Монако

Англия
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Игрок вскоре пройдет медосмотр

Челси договорился о трансфере защитника Монако

Foot Mercato / Автор неизвестен

Новина українською

"Челси" достиг полной договоренности о трансфере молодого защитника "Монако" Бенуа Бадиашиле.

Лондонский клуб согласовал с "Монако" условия перехода 21-летнего центрдефа, при этом сумма компенсации составит 37-38 миллионов евро.

Медицинский осмотр потенциального новичка "Челси" уже назначен. Если все пройдет согласно намеченному плану, футболист заключит долгосрочный контракт с лондонским клубом.

В текущем сезоне Бенуа провел 11 матчей за "Монако" в Лиге 1 и забил два гола.

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В статье: Челси (Лондон) Монако Бенуа Бадьяшиль
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Источник:
David Ornstein

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