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Гакпо: Думал что летом перейду в Манчестер Юнайтед, но в итоге ничего не вышло
Подтверждаются данные журналистов
Фото: twitter.com/LFC
Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо подтвердил в интервью информацию журналистов и инсайдеров, что он мог ещё летом перейти в "Манчестер Юнайтед". Также 23-летний нидерландец рассказал о том, как он профессионально вырос на чемпионате мира.
О том, куда мог перейти летом:
"Я пытался обрести покой, но это было трудно. Я думал, что перейду в "Манчестер Юнайтед", но в итоге из этого ничего не вышло.
Появился вариант с "Лидсом". Это хороший клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит переходить туда, а когда у тебя много сомнений, это нехорошо", – сказал Коди.
О Катаре и набраной форме:
"Даже в Катаре я стал лучшим футболистом в рекордно короткие сроки, потому что играл с лучшими игроками в Нидерландах и встречался с величайшими футболистами из других стран.
Было трудно точно определить, как я улучшался, пока был там. Но как только чемпионат мира закончился, у меня появилось время все проанализировать. Раньше я играл на более индивидуальном уровне и полагался на свои инстинкты. Я брал много игроков и пытался делать что-то особенное каждый раз, когда получал мяч.
Теперь я понимаю, что должен больше думать о команде. Я должен выбрать правильный момент, чтобы вести мяч и действовать. Я предпринял шаги, чтобы признать это", – сказал Гакпо.
Нападающий подписал контракт с "Ливерпулем" до лета 2028-го. "Ливерпуль" заплатил "ПСВ" около 42 миллионов евро.
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