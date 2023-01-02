Гакпо: Думал что летом перейду в Манчестер Юнайтед, но в итоге ничего не вышло

Нападающий "Ливерпуля" Коди Гакпо подтвердил в интервью информацию журналистов и инсайдеров, что он мог ещё летом перейти в "Манчестер Юнайтед". Также 23-летний нидерландец рассказал о том, как он профессионально вырос на чемпионате мира.

О том, куда мог перейти летом:

"Я пытался обрести покой, но это было трудно. Я думал, что перейду в "Манчестер Юнайтед", но в итоге из этого ничего не вышло. Появился вариант с "Лидсом". Это хороший клуб, но я спросил себя, действительно ли мне стоит переходить туда, а когда у тебя много сомнений, это нехорошо", – сказал Коди.

О Катаре и набраной форме:

"Даже в Катаре я стал лучшим футболистом в рекордно короткие сроки, потому что играл с лучшими игроками в Нидерландах и встречался с величайшими футболистами из других стран. Было трудно точно определить, как я улучшался, пока был там. Но как только чемпионат мира закончился, у меня появилось время все проанализировать. Раньше я играл на более индивидуальном уровне и полагался на свои инстинкты. Я брал много игроков и пытался делать что-то особенное каждый раз, когда получал мяч. Теперь я понимаю, что должен больше думать о команде. Я должен выбрать правильный момент, чтобы вести мяч и действовать. Я предпринял шаги, чтобы признать это", – сказал Гакпо.

Нападающий подписал контракт с "Ливерпулем" до лета 2028-го. "Ливерпуль" заплатил "ПСВ" около 42 миллионов евро.