Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Практически без моментов и без голов. Видео обзор матча Арсенал - Ньюкасл 0:0
Александр Зинченко отыграл весь матч
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Ньюкасл" стал первой командой в текущем розыгрыше АПЛ, сумевшей не проиграть на поле "Арсенала". "Сороки" с первых минут показывали, что их полностью удовлетворяет ничейный результат в сегодняшнем поединке. Хозяева, хоть и владели инициативой, но игра в атаке не шла. Украинец Александр Зинченко активно участвовал в наступательных действиях своей команды, однако проблема у "канониров" была не перед штрафной, а уже в нем, где не хватало удара.
Чемпионат Англии, девятнадцатый тур. Лондон, "Эмирейтс"
"Арсенал" – "Ньюкасл" 0:0
Популярное сейчас
- Лунин мог и не выходить. Касереньо - Реал Мадрид 0:1. Видео гола и обзор матча
- The Guardian: Челси в среду проведет переговоры по Мудрику
- Тоттенхэм сделал предложение по Малиновскому
- Инсайдер озвучил сумму второго предложения Арсенала по Мудрику
- Петиция собрала 20 тысяч подписей. Фанаты призывают аргентинскую звезду бросить свою девушку. ФОТО
- Джорджина Родригес подарила Криштиану Роналду роскошный автомобиль. ВИДЕО