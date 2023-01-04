Практически без моментов и без голов. Видео обзор матча Арсенал - Ньюкасл 0:0

"Ньюкасл" стал первой командой в текущем розыгрыше АПЛ, сумевшей не проиграть на поле "Арсенала". "Сороки" с первых минут показывали, что их полностью удовлетворяет ничейный результат в сегодняшнем поединке. Хозяева, хоть и владели инициативой, но игра в атаке не шла. Украинец Александр Зинченко активно участвовал в наступательных действиях своей команды, однако проблема у "канониров" была не перед штрафной, а уже в нем, где не хватало удара.

Чемпионат Англии, девятнадцатый тур. Лондон, "Эмирейтс"

"Арсенал" – "Ньюкасл" 0:0