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Практически без моментов и без голов. Видео обзор матча Арсенал - Ньюкасл 0:0

Англия
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Александр Зинченко отыграл весь матч

Практически без моментов и без голов. Видео обзор матча Арсенал - Ньюкасл 0:0

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Ньюкасл" стал первой командой в текущем розыгрыше АПЛ, сумевшей не проиграть на поле "Арсенала". "Сороки" с первых минут показывали, что их полностью удовлетворяет ничейный результат в сегодняшнем поединке. Хозяева, хоть и владели инициативой, но игра в атаке не шла. Украинец Александр Зинченко активно участвовал в наступательных действиях своей команды, однако проблема у "канониров" была не перед штрафной, а уже в нем, где не хватало удара.

Чемпионат Англии, девятнадцатый тур. Лондон, "Эмирейтс"
"Арсенал" – "Ньюкасл" 0:0

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В статье: Арсенал (Лондон) Ньюкасл
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