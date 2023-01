Выигрывать можно и без голов Холанда. АПЛ. Челси – Манчестер Сити 0:1

Если в целом прикинуть, то из-за травм в "стартовые одиннадцать" Поттер не сумел поместить Джеймса, Канте, Чилвелла и Фофана. Окей, на позиции Бена и Уэсли есть равноценные замены, Кукурелья и Тьяго Силва. Казалось бы, всего двух футболистов Грэму нужно было заменить, но прямо перед матчем получил повреждение Маунт, на 5-й минуте встречи Стерлинг из-за травмы уступил место на поле Обамеянгу. Думаете, все? В середине первого тайма ушел в раздевалку Пулишич, его заменил Чуквуэмека. К слову, и Рахим, и Кристиан поломались в единоборствах со Стоунзом. То есть, у "Челси" на центральный матч тура половина основы попала в лазарет, два вингера в частности. Видимо, Михаил Мудрик в "синей" части Лондона лишним не будет.

У "Манчестер Сити" такой эпидемии нет. Пару центрбеков в отсутствие Диаша и Ляпорта составили Стоунз и Аке. Джон и вовсе, как вы поняли, почти сразу окупил свое пребывание на поле. В любом случае, эти парни у Пепа находятся в постоянной ротации, они знают все требования испанца, поэтому на большую проблему недоступность Рубена и Эмерика не тянет.

На первых минутах "Манчестер Сити" забрал мяч под свой контроль, однако владение не принесло гостям абсолютно никаких дивидендов. Наоборот, в нечастые моменты встреч с игровым снарядом более интересно выглядели хозяева. С ноги Кукурельи простая подача сорвалась так, что мяч стремительно полетел в направлении пустых ворот, так как Эдерсон рассчитывал на иную траекторию его полета. К счастью для голкипера "горожан", сфера опустилась на боковую сетку. Затем Марк вступил в отбор и создал шанс для Пулишича. Правда, как раз в этом эпизоде Кристиан получил травму и не успел напугать Эдерсона.

Также Зиеш с острого угла проверил вратаря "Сити", а Чуквуэмека угодил в штангу! Где-то после экватора 45-минутки команда Гвардиолы смекнула, что подачами и прострелами Кепу даже особо не размять. Пристрелка Гюндогана вышла максимум на троечку, залп Де Брюйне на четверку с минусом. Под опекой Кулибали нашел свой момент Холанд. Норвежец оторвался от Калиду и эффектно пробил внешней стороной стопы – Эрлингу чуточку не хватило точности.

В перерыве Гвардиола заменил Уокера и Канселу на Аканджи и талантливого Рико Льюиса соответственно. Кстати, Канселу не играл левого защитника, как было записано на бумаге, португалец бегал над Уокером в атаке на правом фланге. Когда "Сити" владел мячом, Родри опускался в защиту к Стоунзу, а Аке с Фоденом закрывали левый край. "Сити" Пепа был бы не "Сити" Пепа без подобных задумок.

Гости очень бодро открыли второй тайм, "Челси" оказался вдавлен в собственные владения. Аке попал в штангу после подачи Де Брюйне, сам Кевин несколько раз мощно прикладывался к мячу из-за пределов штрафной площадки. В свою очередь "синие" ответили скидкой Хавертца на Тьяго Силву, снаряд после выстрела бразильца совсем немного разминулся с воротами. В одном из эпизодов Кай почти выскочил на свидание с Эдерсоном, но Аканджи опередил немца. Игра смотрелась.

А время тикало и беспокоило Гвардиолу. На 60-й минуте Пепу надоело наблюдать за Бернарду Силвой и Филом Фоденом, вместо них появились Марез и Грилиш. Именно Рияд и Джек сообразили такой нужный и важный для "Манчестер Сити" гол. Англичанин прострелил на дальнюю штангу, а алжирский джокер результативно замкнул (0:1). Кажется, Кепа мог бы сыграть и лучше, у него точно была возможность перехватить пас Грилиша.

9 - Since he joined Man City in 2018, Riyad Mahrez has scored more Premier League goals as a substitute than any other player (9). He scored his goal, assisted by Jack Grealish, just 3 minutes and 43 seconds after both players had been subbed on. Impact. pic.twitter.com/RL80MCKI8W