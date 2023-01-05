Выигрывать можно и без голов Холанда. АПЛ. Челси – Манчестер Сити 0:1

Если в целом прикинуть, то из-за травм в "стартовые одиннадцать" Поттер не сумел поместить Джеймса, Канте, Чилвелла и Фофана. Окей, на позиции Бена и Уэсли есть равноценные замены, Кукурелья и Тьяго Силва. Казалось бы, всего двух футболистов Грэму нужно было заменить, но прямо перед матчем получил повреждение Маунт, на 5-й минуте встречи Стерлинг из-за травмы уступил место на поле Обамеянгу. Думаете, все? В середине первого тайма ушел в раздевалку Пулишич, его заменил Чуквуэмека. К слову, и Рахим, и Кристиан поломались в единоборствах со Стоунзом. То есть, у "Челси" на центральный матч тура половина основы попала в лазарет, два вингера в частности. Видимо, Михаил Мудрик в "синей" части Лондона лишним не будет.

У "Манчестер Сити" такой эпидемии нет. Пару центрбеков в отсутствие Диаша и Ляпорта составили Стоунз и Аке. Джон и вовсе, как вы поняли, почти сразу окупил свое пребывание на поле. В любом случае, эти парни у Пепа находятся в постоянной ротации, они знают все требования испанца, поэтому на большую проблему недоступность Рубена и Эмерика не тянет.

We wan wish Raheem Sterling and Christian Pulisic quick recovery ????????????#CIP???? #CHEMCI ???????? pic.twitter.com/8MHfpNzUks — CIP (@cheIseainpidgin) January 5, 2023

На первых минутах "Манчестер Сити" забрал мяч под свой контроль, однако владение не принесло гостям абсолютно никаких дивидендов. Наоборот, в нечастые моменты встреч с игровым снарядом более интересно выглядели хозяева. С ноги Кукурельи простая подача сорвалась так, что мяч стремительно полетел в направлении пустых ворот, так как Эдерсон рассчитывал на иную траекторию его полета. К счастью для голкипера "горожан", сфера опустилась на боковую сетку. Затем Марк вступил в отбор и создал шанс для Пулишича. Правда, как раз в этом эпизоде Кристиан получил травму и не успел напугать Эдерсона.

Также Зиеш с острого угла проверил вратаря "Сити", а Чуквуэмека угодил в штангу! Где-то после экватора 45-минутки команда Гвардиолы смекнула, что подачами и прострелами Кепу даже особо не размять. Пристрелка Гюндогана вышла максимум на троечку, залп Де Брюйне на четверку с минусом. Под опекой Кулибали нашел свой момент Холанд. Норвежец оторвался от Калиду и эффектно пробил внешней стороной стопы – Эрлингу чуточку не хватило точности.

Guardiola sabe que Haaland es quien puede desnivelar el duelo pic.twitter.com/JVfvGxkvKn — Manu Heredia (@ManuHeredia21) January 5, 2023

В перерыве Гвардиола заменил Уокера и Канселу на Аканджи и талантливого Рико Льюиса соответственно. Кстати, Канселу не играл левого защитника, как было записано на бумаге, португалец бегал над Уокером в атаке на правом фланге. Когда "Сити" владел мячом, Родри опускался в защиту к Стоунзу, а Аке с Фоденом закрывали левый край. "Сити" Пепа был бы не "Сити" Пепа без подобных задумок.

Гости очень бодро открыли второй тайм, "Челси" оказался вдавлен в собственные владения. Аке попал в штангу после подачи Де Брюйне, сам Кевин несколько раз мощно прикладывался к мячу из-за пределов штрафной площадки. В свою очередь "синие" ответили скидкой Хавертца на Тьяго Силву, снаряд после выстрела бразильца совсем немного разминулся с воротами. В одном из эпизодов Кай почти выскочил на свидание с Эдерсоном, но Аканджи опередил немца. Игра смотрелась.

А время тикало и беспокоило Гвардиолу. На 60-й минуте Пепу надоело наблюдать за Бернарду Силвой и Филом Фоденом, вместо них появились Марез и Грилиш. Именно Рияд и Джек сообразили такой нужный и важный для "Манчестер Сити" гол. Англичанин прострелил на дальнюю штангу, а алжирский джокер результативно замкнул (0:1). Кажется, Кепа мог бы сыграть и лучше, у него точно была возможность перехватить пас Грилиша.

9 - Since he joined Man City in 2018, Riyad Mahrez has scored more Premier League goals as a substitute than any other player (9). He scored his goal, assisted by Jack Grealish, just 3 minutes and 43 seconds after both players had been subbed on. Impact. pic.twitter.com/RL80MCKI8W — OptaJoe (@OptaJoe) January 5, 2023

Поттер отреагировал на пропущенный мяч как минимум небанально, обратной заменой Обамеянга и появлениям сразу трех янгстеров: Холла, Хатчинсона и Галлахера. Естественно, "Челси" бросился штурмовать владения "Манчестер Сити", но тщетно. "Горожане" закрылись и не позволили "синим" создать действительно качественные моменты, в обороне отрабатывал даже Холанд. Можно ради приличия вспомнить, как перенервничал перед воротами Холл. Кстати, а вот Эрлинг должен был забивать, в одной из атак в концовке встречи он не дотянулся до мяча после кросса с правого фланга. Два шанса за поединок – не так уж и много для норвежца. Будем считать, что защитники хозяев справились с перекрытием воздуха для бомбардира "Сити".

Мы посмотрели интересный матч очень высокого уровня, арбитр Пол Тирни показал всего две желтые карточки под самый занавес. Таким образом, "Сити" пользуется ничьей "Арсенала" и "Ньюкасла" и даже немного сокращает отрыв от "канониров". "Челси" вновь уступает банде Гвардиолы и продолжает шататься в середине таблицы вместе со своим забитым до отказа лазаретом.

FT: Chelsea 0-1 Manchester City



Chelsea have now gone 408 minutes without a goal vs Manchester City in all competitions. ????‍???? pic.twitter.com/dkdUPylNjj — Squawka (@Squawka) January 5, 2023

АПЛ, 19-й тур

Стадион: "Стэмфорд Бридж" (Лондон)

Главный судья: Пол Тирни (Англия)

"Челси" – "Манчестер Сити" 0:1

Гол: Марез (63)

"Челси": Аррисабалага – Аспиликуэта, Кулибали, Т. Силва, Кукурелья (Холл, 69) – Закариа, Ковачич – Зиеш (Галлахер, 69), Пулишич (Чуквуэмека, 22), Стерлинг (Обамеянг, 5; Хатчинсон, 68 – обратная замена) – Хавертц

"Манчестер Сити": Эдерсон – Уокер (Аканджи, 46), Стоунз, Аке, Канселу (Льюис, 46) – Де Брюйне, Родри (Филлипс, 86), Гюндоган – Б. Силва (Марез, 60), Холанд, Фоден (Грилиш, 60)

Предупреждения: Ковачич (89), Кулибали (90+4)