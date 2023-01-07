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МЮ хочет взять в аренду Вегхорста

Англия
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В ближайшее время "красные дьяволы" согласуют детали с "Бернли"

МЮ хочет взять в аренду Вегхорста

фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Портал Foot Mercato сообщает, что "Манчестер Юнайтед" заинтересован в подписании форварда "Бернли" Ваута Вегхорста.

Руководство "красных дьяволов" уже провели переговоры и хотят оформить переход 30-летнего голландца в формате платной аренды.

Права на Вегхорста принадлежат "Бернли", а этот сезон Ваут проводит в турецком "Бешикташе" на правах аренды.

В этом сезоне чемпионата Турции нападающий провел 16 матчей, забил 8 голов и оформил 4 ассиста.

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В статье: Манчестер Юнайтед Бернли Ваут Вегхорст
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Источник:
Foot Mercato

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