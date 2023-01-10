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Ньюкасл сделал предложение нападающему Боруссии Дортмунд
Футболист счастлив в Дортмунде
Фото: twitter.com/BVB
Контракт Юссуфа Мукоко с "Боруссией" дортмунд истекает в конце сезона и претенденты на форварда не заканчиваются. "Ньюкасл" сделал устное предложение контракта 18-летнему игроку сборной Германии.
"Сороки" готовы дать футболисту 9 миллионов евро ежегодно и ещё 30 миллионов подписаного бонуса, но даже это не убедило Мукоко слепо согласиться. Футболист хочет остаться в "Боруссии" и продолжает вести переговоры по новому контракту с клубом.
Сезон стал прорывным для Мукоко: он вытеснил Антони Модеста из основы клуба и даже попал в заявку сборной Германии на чемпионат мира в Катаре.
В этом сезоне Мукоко провел за "Боруссию" 22 матча, забил 6 голов и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает немца в 30 миллионов евро.
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