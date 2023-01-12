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МЮ не даст Ноттингему выпустить арендованого Хендерсона в очном полуфинале Кубка лиги
В "Юнайтед" не будут самим себе усложнять положение
Фото: twitter.com/ManUtd
"Манчестер Юнайтед" не разрешит "Ноттингем Форест" выпустить Дина Хендерсона в полуфинальных матчах Кубка лиги. Голкипер арендован у "манкунианцев" до конца сезона.
Первый матч пройдет 24-го января, а второй – 31-го.
Сейвы Хендерсона в послематчевой серии пенальти в четвертьфинале против "Вулверхэмптона" (1:1, пен. 4:3) позволили клубу пройти в следующий раунд.
Хендерсон выступает в аренде за "Ноттингем" с начала сезон. Он провел за клуб 19 матчей, в которых пропустил 33 мяча. 5 матчей голкипер отстоял "на сухо".
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