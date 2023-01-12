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МЮ не даст Ноттингему выпустить арендованого Хендерсона в очном полуфинале Кубка лиги

Англия
(1 голосов)

В "Юнайтед" не будут самим себе усложнять положение

МЮ не даст Ноттингему выпустить арендованого Хендерсона в очном полуфинале Кубка лиги

Фото: twitter.com/ManUtd

Новина українською

"Манчестер Юнайтед" не разрешит "Ноттингем Форест" выпустить Дина Хендерсона в полуфинальных матчах Кубка лиги. Голкипер арендован у "манкунианцев" до конца сезона.

Первый матч пройдет 24-го января, а второй – 31-го.

Сейвы Хендерсона в послематчевой серии пенальти в четвертьфинале против "Вулверхэмптона" (1:1, пен. 4:3) позволили клубу пройти в следующий раунд.

Хендерсон выступает в аренде за "Ноттингем" с начала сезон. Он провел за клуб 19 матчей, в которых пропустил 33 мяча. 5 матчей голкипер отстоял "на сухо".

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В статье: Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед Дин Хендерсон
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Источник:
manchestereveningnews.co.uk

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