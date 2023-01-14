Вулверхэмптон подписал экс-хавбека Ювентуса и Марселя

Полузащитник "Ниццы" Марио Лемина перешел в "Вулверхэмптон". Игрок подписал с "Вулвс" контракт на 2,5 года с опцией продления соглашения еще на сезон.

Французский клуб получит за 29-летнего габонца 10 миллионов евро без учета возможных бонусов.

Лемина уже играл в АПЛ за "Саутгемптон" и "Фулхэм". Также он известен по выступлениям за "Ювентус" и "Марсель". В 14 матчах Лиги 1 в этом сезоне Марио получил 1 желтую и 1 красную карточку.