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Вулверхэмптон подписал экс-хавбека Ювентуса и Марселя
Игрок снова переехал в АПЛ
ФК Вулвз / Невідомий автор
Полузащитник "Ниццы" Марио Лемина перешел в "Вулверхэмптон". Игрок подписал с "Вулвс" контракт на 2,5 года с опцией продления соглашения еще на сезон.
Французский клуб получит за 29-летнего габонца 10 миллионов евро без учета возможных бонусов.
Лемина уже играл в АПЛ за "Саутгемптон" и "Фулхэм". Также он известен по выступлениям за "Ювентус" и "Марсель". В 14 матчах Лиги 1 в этом сезоне Марио получил 1 желтую и 1 красную карточку.
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Источник:Твіттер ФК "Вулвз"
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