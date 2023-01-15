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Лидс оформил свой самый дорогой трансфер в истории

Англия
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Сумма, как для АПЛ, относительно невелика

Лидс оформил свой самый дорогой трансфер в истории

Офіційний сайт Лідса/Автор невідомий

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Английский "Лидс" оформил покупку самого дорогого игрока в своей истории. "Павичи" провели трансфер нападающего "Хоффенхайма" Жоржинье Руттера.

"Лидс" на своем официальном сайте сообщил об этом переходе и отметил, что сделка по покупке 20-летнего футболиста – самая дорогая в истории клуба.

Однако сумму "павлины" не указали. Как сообщает Фабрицио Романо, она составляет 28 миллионов фунтов (около 31,5 млн евро).

За "Хоффенхайм" Руттер выступал в течение двух последних лет. Там он провел 64 матча, записав в свой актив 11 голов и восемь ассистов.

Отметим, что это не единственный трансфер “Лидса” в текущее трансферное окно. 3 января клуб объявил о переходе австрийского левого защитника Макса Вобера за 12 млн евро. Игрок уже успел провести два матча за новый клуб.

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В статье: Хоффенхайм (Зинсхайм) Лидс Юнайтед
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