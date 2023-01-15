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Гвардиола - о голе Бруну: Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию
Коуч считает несправедливым зачисление гола
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал гол Рашфорда в ворота "Манчестер Сити".
"Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию. Если мы знаем, что на мяче Фернандеш, мы не делаем линию, следим за действиями, а после – за Эдерсоном.
Эдди считает, что он будет бить, вот в чем дело. Правило есть правило, а интерпретация зависит от судей...
Решения на этом стадионе принимают судья и ВАР. После пропущенного гола мы не можем пропустить следующий, это самая важная деталь, которую мы должны улучшить в будущем", – сказал тренер.
Напомним, полузащитник "Юнайтед" Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам "Манчестер Сити". Маркус находился в очевидном офсайде. Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.
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