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Гвардиола - о голе Бруну: Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию

Англия
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Коуч считает несправедливым зачисление гола

Гвардиола - о голе Бруну: Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал гол Рашфорда в ворота "Манчестер Сити".

"Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию. Если мы знаем, что на мяче Фернандеш, мы не делаем линию, следим за действиями, а после – за Эдерсоном.

Эдди считает, что он будет бить, вот в чем дело. Правило есть правило, а интерпретация зависит от судей...

Решения на этом стадионе принимают судья и ВАР. После пропущенного гола мы не можем пропустить следующий, это самая важная деталь, которую мы должны улучшить в будущем", – сказал тренер.

Напомним, полузащитник "Юнайтед" Каземиро отдал передачу в сторону Маркуса Рэшфорда, выводя его в прорыв к воротам "Манчестер Сити". Маркус находился в очевидном офсайде. Однако Рэшфорд не стал касаться мяча, а просто бежал рядом с ним до штрафной соперника. В итоге Бруну подбежал к мячу и забил.

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В статье: Хосеп Гвардиола Манчестер Сити Манчестер Юнайтед Маркус Рашфорд
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Источник:
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