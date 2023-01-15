Гвардиола - о голе Бруну: Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию

Наставник "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола прокомментировал гол Рашфорда в ворота "Манчестер Сити".

"Решение принимает судья, ВАР, но наши защитники выстраивают линию. Если мы знаем, что на мяче Фернандеш, мы не делаем линию, следим за действиями, а после – за Эдерсоном.

Эдди считает, что он будет бить, вот в чем дело. Правило есть правило, а интерпретация зависит от судей...

Решения на этом стадионе принимают судья и ВАР. После пропущенного гола мы не можем пропустить следующий, это самая важная деталь, которую мы должны улучшить в будущем", – сказал тренер.