Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ньюкасл интересуется опорником Манчестер Юнайтед. Решающей будет готовность манкунианцев продать игрока
"Сороки" ждут сигнала от "МЮ"
фото - Getty Images
"Ньюкасл" хочет приобрести опорника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминей, сообщает The Telegraph. 26-летний шотландец переживает из-за нехватки игрового времени.
Сам футболист допускает переход в стан "сорок". "Ньюкасл" сделает предложение, когда увидит, что "Юнайтед" готов продавать футболиста.
Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025-го.
Также "Ньюкасл" интересуется опорником "Вулверхэмптона" Рубеном Невешом. Португальца не будут отдавать зимой.
В этом сезоне Мактоминей провел за "Юнайтед" 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро.
Популярное сейчас
- Суркис подтвердил переговоры с Жироной по Цыганкову
- Выбор Цыганкова - это не провал, что грозит Мудрику в Лондоне. Влог Роберто Моралеса. ВИДЕО
- СБУ идентифицировала российских военных, причастных к ракетному удару по Днепру
- Артета отреагировал на срыв трансфера Мудрика в Арсенал
- Красотка дня. Сексуальная жена одного из лидеров Наполи. ФОТО
- Красотка дня. Непревзойденная Роксана Малиновская едет покорять Францию. ФОТО