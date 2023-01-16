Ньюкасл интересуется опорником Манчестер Юнайтед. Решающей будет готовность манкунианцев продать игрока

"Ньюкасл" хочет приобрести опорника "Манчестер Юнайтед" Скотта Мактоминей, сообщает The Telegraph. 26-летний шотландец переживает из-за нехватки игрового времени.

Сам футболист допускает переход в стан "сорок". "Ньюкасл" сделает предложение, когда увидит, что "Юнайтед" готов продавать футболиста.

Контракт полузащитника рассчитан до лета 2025-го.

Также "Ньюкасл" интересуется опорником "Вулверхэмптона" Рубеном Невешом. Португальца не будут отдавать зимой.

В этом сезоне Мактоминей провел за "Юнайтед" 22 матча, забил 2 гола и отдал 1 голевую передачу. Портал Transfermarkt оценивает хавбека в 30 миллионов евро.