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Ноттингем Форест приобрел хавбека Палмейраса за 20 млн евро

Англия
(1 голосов)

Бразилец подписал контракт на 6,5 лет

Ноттингем Форест приобрел хавбека Палмейраса за 20 млн евро

Фото: nottinghamforest.co.uk

Новина українською

"Ноттингем Форест" подписал бразильского полузащитника "Палмейраса" Данило дос Сантос де Оливейра. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт будет действовать шесть с половиной лет - до лета 2029 года. В новом клубе 21-летний бразилец будет выступать под 28-м номером.

По информации СМИ, клуб АПЛ заплатил "Палмейрасу" за трансфер около 20 миллионов евро.

За три сезона Данило провел за "зелено-белых" 141 матч и забил 12 голов, дважды выиграл Кубок Либертадорес (2020, 2021) и взял титул чемпиона Бразилии 2022.

"Ноттингем Форест" занимает 13-е место, набрав 20 зачетных пунктов в 19 матчах.

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В статье: Ноттингем Форест Палмейрас (Сан-Паулу)
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Источник:
nottinghamforest.co.uk

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