Ноттингем Форест приобрел хавбека Палмейраса за 20 млн евро

"Ноттингем Форест" подписал бразильского полузащитника "Палмейраса" Данило дос Сантос де Оливейра. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.

Контракт будет действовать шесть с половиной лет - до лета 2029 года. В новом клубе 21-летний бразилец будет выступать под 28-м номером.

По информации СМИ, клуб АПЛ заплатил "Палмейрасу" за трансфер около 20 миллионов евро.

За три сезона Данило провел за "зелено-белых" 141 матч и забил 12 голов, дважды выиграл Кубок Либертадорес (2020, 2021) и взял титул чемпиона Бразилии 2022.

"Ноттингем Форест" занимает 13-е место, набрав 20 зачетных пунктов в 19 матчах.

