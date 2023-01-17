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Ноттингем Форест приобрел хавбека Палмейраса за 20 млн евро
Бразилец подписал контракт на 6,5 лет
Фото: nottinghamforest.co.uk
"Ноттингем Форест" подписал бразильского полузащитника "Палмейраса" Данило дос Сантос де Оливейра. Об этом сообщает официальный сайт английского клуба.
Контракт будет действовать шесть с половиной лет - до лета 2029 года. В новом клубе 21-летний бразилец будет выступать под 28-м номером.
По информации СМИ, клуб АПЛ заплатил "Палмейрасу" за трансфер около 20 миллионов евро.
За три сезона Данило провел за "зелено-белых" 141 матч и забил 12 голов, дважды выиграл Кубок Либертадорес (2020, 2021) и взял титул чемпиона Бразилии 2022.
"Ноттингем Форест" занимает 13-е место, набрав 20 зачетных пунктов в 19 матчах.
We are delighted to confirm the signing of Brazilian midfielder, Danilo! ???? #BemVindoDanilo ???????? | #NFFC— Nottingham Forest FC (@NFFC) January 16, 2023
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