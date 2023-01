Арсенал сделал запрос по звездному вингеру Байера

"Арсенал" продорлжает искать усиление для флангов атаки этой зимой. Журналист Sky Sport Дхармеш Шет сообщает, что "гуннеры" сделали запрос "Байеру" по Мусса Диаби.

Летом "фармацевты" запрашивали за трансфер французского вингера около 100 миллионов евро. "Байер" не хочет отпускать игрока этой зимой.

Ранее "Арсенал" пытался подписать Мудрика, но "Челси" предложил "Шахтеру" более привлекательную сделку.

Диаби провел в этом сезоне за "Байер" 22 матча, забил 8 голов и отдал 4 голевые передачи. Портал Transfermarkt оценивает 23-летнего француза в 50 миллионов евро.

Arsenal have made initial contact with Bayer Leverkusen over Moussa Diaby. Leverkusen do not want to sell mid-season. Leverkusen were quoting €100m to interested clubs in the summer. #AFC #Bayer04 #MoussaDiaby