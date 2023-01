АПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Шпоры остаются шпорами

На “Тоттенхэм” нельзя положиться. После первого тайма болельщики “Арсенала” и нейтральные фаны уже воображали себе возможный отрыв от “канониров” от “Сити” в 11 очков. “Тоттенхэм” побеждал 2:0, а “Сити” играл явно ниже своих возможностей. Но второй тайм расставил все на свои места. Гости посыпалась, а “горожане” были беспощадны.

После поражений от “Манчестер Юнайтед” Пеп Гвардиола принял несколько интересных кадровых решений, в частности отправились на скамейку запасных Де Брюйне, Фоден, Силва, Канселу и Уокер. Де Брюйне так и не появился на поле – “горожане” сделал камбэк без своего самого креативного футболиста.

В первые 40 минут это была игра о фолах и подкатах. “Шпоры” хорошо и компактно защищались, “Сити” действовал медленно. Иногда даже гости выходили в контратаки, и в одном из эпизодов красивым подкатом Сона остановил… Джек Грилиш. Трибуны встретили этот момент громкими аплодисментами.

Других эпизодов для реакции трибун команды не давали.

Erling Haaland has gone over 300 minutes without scoring ❌#MCITOT pic.twitter.com/msaO7WSJGi