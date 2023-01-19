АПЛ. Манчестер Сити - Тоттенхэм 4:2. Шпоры остаются шпорами

На “Тоттенхэм” нельзя положиться. После первого тайма болельщики “Арсенала” и нейтральные фаны уже воображали себе возможный отрыв от “канониров” от “Сити” в 11 очков. “Тоттенхэм” побеждал 2:0, а “Сити” играл явно ниже своих возможностей. Но второй тайм расставил все на свои места. Гости посыпалась, а “горожане” были беспощадны.

После поражений от “Манчестер Юнайтед” Пеп Гвардиола принял несколько интересных кадровых решений, в частности отправились на скамейку запасных Де Брюйне, Фоден, Силва, Канселу и Уокер. Де Брюйне так и не появился на поле – “горожане” сделал камбэк без своего самого креативного футболиста.

В первые 40 минут это была игра о фолах и подкатах. “Шпоры” хорошо и компактно защищались, “Сити” действовал медленно. Иногда даже гости выходили в контратаки, и в одном из эпизодов красивым подкатом Сона остановил… Джек Грилиш. Трибуны встретили этот момент громкими аплодисментами.

Других эпизодов для реакции трибун команды не давали.

Erling Haaland has gone over 300 minutes without scoring ❌#MCITOT pic.twitter.com/msaO7WSJGi — Mirror Football (@MirrorFootball) January 19, 2023

Но затем “Манчестер Сити” понял, что “Тоттенхэму” можно раскачать не длинными и умными комбинациями, а простыми лонгболлами. Сначала у чужих ворот после паса Аке оказался Холанд, но норвежец не сумел правильно сложиться для удара, и Льорис вовремя вышел из ворот. А затем передачи пошли на Мареза, алжирец воспользовался позиционной ошибкой Перишича и Дэвиса, выполнил навес, но Холанд не попал в воротам.

Этот момент стал прообразом будущих голов “Сити”, но сначала команда Гвардиолы на ровном месте пропустила два гола.

Сначала Эдерсон дал неудобный пас на Родри, Бентанкур оказал давление, испанец выбил мяч в бок, но его подхватил Кулушевски, точный удар – 1:0.

Это было неожиданно, но настоящий шок наступил на 45+2 минуте. Кейн поборолся с Родри зам штрафной, ударил с острого угла, Эдерсон отбил мяч перед собой, а на добивании был Эмерсон.

Трибуны провожали “Сити” на перерыв свистом.

В последние месяцы “Тоттенхэм” приучил нас к провальным первым таймам, и камбэкам полсе перерыва. Сегодня все было наоборот.

Марез продолжал получать мяч за спину защитникам “шпор”, и легко переигрывал Перишича.

Первый гол – алжирец выполнил прострел, возникла суматоха, и Альварес сыграл на добивании.

Второй – Родри закинул мяч в штрафную на алжирца, который в свою очередь переправил мяч Холанду. Льорис вовремя не вышел из ворот.

Третий гол – еще одна ошибка Льориса. Марез снова получил мяч от Родри, и в этот раз решил пробить сам в ближний угол.

Камбэк за 12 минут. “Сити” никогда не нужно недооценивать, а “Тоттенхэм” – переоценивать.

Однако гости были очень близки к тому, чтобы сделать счет 3:3. Кулушевски выполнял опасный прострел, Перишич был сам на дальней штанге, но Льюис переправил удар хорвата в штангу.

Антонио Конте провел серию замен, но “Тоттенхэм” в игру так и вернулся. Момент Перишича оставался последним.

А “Сити” забил еще раз. Лангле подарил мяч Марезу после дальнего паса Эдерсона, и алжирец установил окончательный счет – 4:2.

Впечатляющий камбек. Но Гвардиолу игра его команды абсолютно не удовлетворила.

“Мы очень далеко от высокого уровня. У нас не было желания, страсти и огня, чтобы играть на победу с первой минуты. Это можно сказать и про фанов. Они молчали 45 минут. Я хочу своих фанов назад!”

“Я не узнаю свою команду, раньше у них было страсть и желание… Мы очень далеки от уровня предыдущих сезонов. Вы думаете такие камбэки будут каждый раз? Нет. Сегодня нам повезло. С такой игрой мы никогда не сократим отставание от Арсенала”, – сказал Пеп.

Возможно так тренер “Манчестер Сити” пытается взбодрить команду, лишить ее самодовольствия. А возможно и он правда так считает. Дистанция покажет.

Чемпионат Англии, седьмой тур. Манчестер, “Этихад”

“Манчестер Сити” – “Тоттенхэм” 4:2

Голы: Альварес 51, Холанд 53, Марез 63, Марез 90 – Кулушевски 44, Эмерсон 45+2

“Манчестер Сити”: Эдерсон – Аке, Аканджи, Стоунз, Льюис (Уокер 83) – Грилиш, Гюндоган (Силва 81), Родри, Марез – Альварес, Холанд (Диаш 90+1)

“Тоттенхэм”: Льорис – Ромеро, Дайер, Дэвис (Лангле 78) – Эмерсон (Ришарлисон 78), Бентанкур (Биссума 75), Хейбьерг, Перишич (Сессеньон 69) – Кулушевски, Кейн, Сон

Предупреждения: Марез 21 – Ромеро 23, Хейбьерг 31