Вингер ПСВ проходит медосмотр в Челси - сумма трансфера 35 млн евро

Вингер нидерландского ПСВ Нони Мадуэке находится в шаге от перехода в лондонский "Челси".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в данный момент 20-летний футболист проходит медицинское обследование. Если у него не обнаружат проблем со здоровьем, он подпишет контракт. За трансфер англичанина "пенсионеры" должны заплатить около 35 миллионов евро.

Мадуэке оказался в структуре ПСВ в 2018 году. В текущем сезоне вингер отметился 2 голами в 9 матчах за клуб из города Эйндховен. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Напомним, ранее "Челси" оформил покупку украинского вингера Михаила Мудрика.