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Вингер ПСВ проходит медосмотр в Челси - сумма трансфера 35 млн евро
Нони Мадуэке близок к переходу в стан "синих"
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Вингер нидерландского ПСВ Нони Мадуэке находится в шаге от перехода в лондонский "Челси".
Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в данный момент 20-летний футболист проходит медицинское обследование. Если у него не обнаружат проблем со здоровьем, он подпишет контракт. За трансфер англичанина "пенсионеры" должны заплатить около 35 миллионов евро.
Мадуэке оказался в структуре ПСВ в 2018 году. В текущем сезоне вингер отметился 2 голами в 9 матчах за клуб из города Эйндховен. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.
Напомним, ранее "Челси" оформил покупку украинского вингера Михаила Мудрика.
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