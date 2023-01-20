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Вингер ПСВ проходит медосмотр в Челси - сумма трансфера 35 млн евро

Англия
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Нони Мадуэке близок к переходу в стан "синих"

Вингер ПСВ проходит медосмотр в Челси - сумма трансфера 35 млн евро

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Вингер нидерландского ПСВ Нони Мадуэке находится в шаге от перехода в лондонский "Челси".

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, в данный момент 20-летний футболист проходит медицинское обследование. Если у него не обнаружат проблем со здоровьем, он подпишет контракт. За трансфер англичанина "пенсионеры" должны заплатить около 35 миллионов евро.

Мадуэке оказался в структуре ПСВ в 2018 году. В текущем сезоне вингер отметился 2 голами в 9 матчах за клуб из города Эйндховен. Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 15 миллионов евро.

Напомним, ранее "Челси" оформил покупку украинского вингера Михаила Мудрика.

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В статье: Челси (Лондон) ПСВ (Эйндховен)
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Источник:
Fabrizio Romano

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