Клуб АПЛ заплатил 27 млн евро за вингера из Буркина-Фасо. Он стал открытием чемпионата Франции

Один из аутсайдеров английской Премьер-лиги – "Борнмут" – объявил о подписании вингера французского "Лорьяна" Данго Уттара.

20-летний правый вингер, который может сыграть и на противоположном фланге и на острие, по данным Transfermarkt, обошелся "Борнмуту" в 27 млн евро.

Контракт подписан на пять с половиной лет, игрок будет выступать под 11-м номером.

Отметим, что Уттара в этом сезоне забил 6 голов и отдал 6 результативных передач в 18 матчах. Благодаря в том числе его результативности "Лорьян" после 18 туров держится на 7-м месте. Также на его счету 10 матчей за сборную Буркина-Фасо, в которых он забил четыре гола.

"Борнмут" в свою очередь идет 17-м, в последних четырех матчах АПЛ команда терпела поражение, как следствие, до зоны вылета лишь одно очко.