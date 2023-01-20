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Арсенал подписал хавбека сборной Бельгии
Канониры не падают духом после неудачи с трансфером Мудрика
arsenal.com
Лондонский "
Сроки контракта клуб не афиширует, а лишь говорит, что он долгосрочный.
Ранее СМИ сообщали, что "гуннеры" заплатят за 28-летнего бельгийца 27 миллионов фунтов.
Троссард провел в этом сезоне 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.
Также футболист провел 27 поединков за сборную Бельгии.
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Источник:Арсенал Лондон
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