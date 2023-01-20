Арсенал подписал хавбека сборной Бельгии

Лондонский " Арсенал " на своём официальном сайте объявил о переходе бельгийского полузащитника "Брайтона" Леандро Троссарда.

Сроки контракта клуб не афиширует, а лишь говорит, что он долгосрочный.

Ранее СМИ сообщали, что "гуннеры" заплатят за 28-летнего бельгийца 27 миллионов фунтов.

Троссард провел в этом сезоне 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Также футболист провел 27 поединков за сборную Бельгии.