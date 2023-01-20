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Арсенал подписал хавбека сборной Бельгии

Англия
(1 голосов)

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Арсенал подписал хавбека сборной Бельгии

arsenal.com

Новина українською

Лондонский "Арсенал" на своём официальном сайте объявил о переходе бельгийского полузащитника "Брайтона" Леандро Троссарда.

Сроки контракта клуб не афиширует, а лишь говорит, что он долгосрочный.

Ранее СМИ сообщали, что "гуннеры" заплатят за 28-летнего бельгийца 27 миллионов фунтов.

Троссард провел в этом сезоне 17 матчей, забил 7 голов и отдал 3 голевые передачи.

Также футболист провел 27 поединков за сборную Бельгии.

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В статье: Арсенал (Лондон) Брайтон энд Хоув Альбион Леандро Троссард
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Источник:
Арсенал Лондон

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