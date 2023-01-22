Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0. Очередной хет-трик Холанда
Эрлинг уничтожил одного из аутсайдеров
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 21-й тур
"Этихад" (Манчестер)
Главный арбитр: Дэвид Кут
После определенного проблемного отрезка в календаре “Сити” появился домашний матч против аутсайдера АПЛ, однако и здесь все обещало быть не так просто. Лопетеги затеял перестройку, и команда ощутимо прибавила в классе. Однако ее ненадолго хватило против голодных подопечных Гвардиолы.
В первом тайме от хозяев была классическая осада штрафной соперника. “Вулвз” потратили очень много сил для того, чтобы плотно держать оборону. Часто гости не успевали за “горожанами”, и уже на 13 минуту сфолили на две желтые карточки. Также предупреждение получил и наставник "Вулвергемптона" Хулен Лопетеги за чрезмерные эмоции.
В конце концов "волки" перегорели и сами себе привезли – так и создался первый момент в матче. Холанд подобрал мяч после обрезки соперника и мощно пробил – Са выручил. Однако в конце тайма португальский голкипер свою команду не спас.
Перед перерывом, как и было в матче против “Тоттенхэма”, “Манчестер Сити” изо всех сил погнали вперед. В одном из таких моментов Де Брюйне подачей с фланга нашел Холанда в штрафной – Эрлинг в касание обыграл голкипера.
Rising highest! ????— Manchester City (@ManCity) January 22, 2023
???? 1-0 ???? #ManCity pic.twitter.com/DW1oaXXl0t
Начало второго тайма тоже проходило под аккомпанемент голов норвежца. Сначала Гюндоган заработал пенальти, которое реализовал Холанд. Через несколько минут Эрлинг оформил хет-трик. На этот раз хозяева воспользовались ошибкой соперников: Са обрезался пасом на Мареза, тот отдал на забившего в пустые норвежца.
Четвертый хет-трик Холанда в этом сезоне. На его счету в текущем чемпионате 25 голов – это больше, чем у девяти команд. В частности, это более чем вдвое больше, чем у "Вулверхэмптона" (25 против 12). И это еще Гвардиоола его сменил на 60-й минуте.
Hat-trick hero ✨#MCIWOL pic.twitter.com/jBiweQF3ZD— Premier League (@premierleague) January 22, 2023
Обе стороны понимали, что результат матча уже известен. В то же время гости даже дважды создали интересные эпизоды: в первом удар Сарабии остановил Аке, а во втором Поденсе немного поспешил и с неплохой позиции метров с 12 пробил мимо ворот. "Сити" ответили моментом, когда Гюндогану не хватило точности забить с убийственной позиции. Ну и гол Мареза отменили – там офсайд.
"Сити" сократили свой отрыв от "Арсенала" до двух очков, однако у "канониров" еще два матча в запасе. "Вулверхэмптон" так и остался на 17 месте. Следующий поединок у "горожан" – это как раз матч с "Арсеналом" в Кубке Англии. А "Вулвз" из Кубка вылетели и встретятся 4 февраля с "Ливерпулем" в АПЛ.
"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" 3:0
Голы: Эрлинг Голланд 40, 49, 54
Манчестер Сити: Эдерсон – Льюис (Аке 46), Стоунс, Аканджи, Ляпорт – Де Брюйне (Б. Силва 77), Родри (Филлипс 77), Гюндоган – Марез (Палмер 81), Холанд (Альварес 61), Грилиш
Вулверхэмптон: Са – Семеду, Коллинз, Килман, Буэну (Айт-Нури 81) – Лемина (Поденсе 67), Невиш, Матеус Нунес – Траоре (Сарабия 46), Хименес (Кунья 46), Хван (Моутинью 46)
Предупреждения: Родри 25 – Килман 10, Лемина 13, Лопетеги 14 (за пределами поля)
Популярное сейчас
- Имена Роналду, Салаха и других звезд были втянуты в судебные разбирательства элитных ресторанов
- Если Россию вернут в еврокубки… Это не только моральный аспект, но и негативное влияние на стартовую заявку Украины
- Мудрик стал третьим украинским футболистом, который набрал один миллион подписчиков в Инстаграм
- Поттер - о Мудрике: Вы можете видеть его качество
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Легендарный бразилец Роналдо сделал предложение своей девушке, которая на 14 лет моложе его. ФОТО