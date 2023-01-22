АПЛ. Манчестер Сити – Вулверхэмптон 3:0. Очередной хет-трик Холанда

Английская Премьер-лига, 21-й тур

"Этихад" (Манчестер)

Главный арбитр: Дэвид Кут

После определенного проблемного отрезка в календаре “Сити” появился домашний матч против аутсайдера АПЛ, однако и здесь все обещало быть не так просто. Лопетеги затеял перестройку, и команда ощутимо прибавила в классе. Однако ее ненадолго хватило против голодных подопечных Гвардиолы.

В первом тайме от хозяев была классическая осада штрафной соперника. “Вулвз” потратили очень много сил для того, чтобы плотно держать оборону. Часто гости не успевали за “горожанами”, и уже на 13 минуту сфолили на две желтые карточки. Также предупреждение получил и наставник "Вулвергемптона" Хулен Лопетеги за чрезмерные эмоции.

В конце концов "волки" перегорели и сами себе привезли – так и создался первый момент в матче. Холанд подобрал мяч после обрезки соперника и мощно пробил – Са выручил. Однако в конце тайма португальский голкипер свою команду не спас.

Перед перерывом, как и было в матче против “Тоттенхэма”, “Манчестер Сити” изо всех сил погнали вперед. В одном из таких моментов Де Брюйне подачей с фланга нашел Холанда в штрафной – Эрлинг в касание обыграл голкипера.

Начало второго тайма тоже проходило под аккомпанемент голов норвежца. Сначала Гюндоган заработал пенальти, которое реализовал Холанд. Через несколько минут Эрлинг оформил хет-трик. На этот раз хозяева воспользовались ошибкой соперников: Са обрезался пасом на Мареза, тот отдал на забившего в пустые норвежца.

Четвертый хет-трик Холанда в этом сезоне. На его счету в текущем чемпионате 25 голов – это больше, чем у девяти команд. В частности, это более чем вдвое больше, чем у "Вулверхэмптона" (25 против 12). И это еще Гвардиоола его сменил на 60-й минуте.

Обе стороны понимали, что результат матча уже известен. В то же время гости даже дважды создали интересные эпизоды: в первом удар Сарабии остановил Аке, а во втором Поденсе немного поспешил и с неплохой позиции метров с 12 пробил мимо ворот. "Сити" ответили моментом, когда Гюндогану не хватило точности забить с убийственной позиции. Ну и гол Мареза отменили – там офсайд.

"Сити" сократили свой отрыв от "Арсенала" до двух очков, однако у "канониров" еще два матча в запасе. "Вулверхэмптон" так и остался на 17 месте. Следующий поединок у "горожан" – это как раз матч с "Арсеналом" в Кубке Англии. А "Вулвз" из Кубка вылетели и встретятся 4 февраля с "Ливерпулем" в АПЛ.

"Манчестер Сити" – "Вулверхэмптон" 3:0

Голы: Эрлинг Голланд 40, 49, 54

Манчестер Сити: Эдерсон – Льюис (Аке 46), Стоунс, Аканджи, Ляпорт – Де Брюйне (Б. Силва 77), Родри (Филлипс 77), Гюндоган – Марез (Палмер 81), Холанд (Альварес 61), Грилиш

Вулверхэмптон: Са – Семеду, Коллинз, Килман, Буэну (Айт-Нури 81) – Лемина (Поденсе 67), Невиш, Матеус Нунес – Траоре (Сарабия 46), Хименес (Кунья 46), Хван (Моутинью 46)

Предупреждения: Родри 25 – Килман 10, Лемина 13, Лопетеги 14 (за пределами поля)