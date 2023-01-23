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Клубы жалуются на Челси в УЕФА из-за контрактов на 7 и больше лет. Это позволяет команде вписываться в ФФП
Амортизацию стоимости игроков хотят ограничить 5-ю годами
Фото: https://twitter.com/ChelseaFC
Несколько клубов пожаловались в УЕФА на действия "Челси" по амортизации стоимости футболистов, позволившие клубу вписываться в финансовый фэйр плей, сообщает The Times.
Подписание длительных контрактов с игрокми позволяет распределить стоимость футболистов на больший срок, что помогает клубу чувствовать себя лучше с финансовой точки зрения и вписываться в ФФП. "Челси" заключил контракты с Михаилом Мудриком на 7.5 лет, а с Бенуа Бадьяшилем на 8.5 лет.
Союз европейских футбольных ассоциаций хочет ограничить амортизацию 5-ю годами. Это позволит избежать упомянутого эффекта от подписания длительных контрактов с футболистами.
Напомним, что за Мудрика "Челси" точно заплатит 70 миллионов евро, а также 30 миллионов в виде бонусов. Бадьяшиль обошелся "синим" в 38 миллионов евро.
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