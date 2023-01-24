Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Челси предложит новый контракт 38-летнему Силве
Перфоманс бразильца впечатляет руководство
Фото: twitter.com/ChelseaFC
"Челси" предложит новый контракт защитнику Тиаго Силве, сообщает The Times. Грэм Поттер и новое руководство "синих" впечатлены выступлениями защитника.
Им нравится отношение к делу бразильца и уровень его игры.
В сентябре Силве исполнилось 38 лет. Несмотря на возраст, защитник провел 29 игр в этом сезоне за клуб и сборную. Он отыграл чемпионат мира в основном составе сборной Бразилии.
Тиаго провел за "Челси" 23 матча в этом сезоне и отдал 2 голевые передачи. Он в клубе с лета 2020-го. Тогда защитник перешел из "ПСЖ" в качестве свободного агента после 8 лет в клубе.
Популярное сейчас
- В Воздушных силах заявили, что в США уже определились с типом самолетов, который, вероятно, поставят Украине
- Красотка дня. Очаровательная девушка нового одноклубника Соболя в Страсбуре. ФОТО
- Три аллигатора Ка-52 за полчаса и 700 россиян за сутки. Генштаб – об актуальных потерях оккупантов
- АПЛ. Арсенал - Манчестер Юнайтед 3:2. Лучшая команда в чемпионате
- Известный английский футболист выбросил вещи бывшей подруги из окна после ее измены. ВИДЕО
- Красотка дня. Фантастическая девушка звезды Ювентуса и сборной Италии. ФОТО