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Челси предложит новый контракт 38-летнему Силве

Англия
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Перфоманс бразильца впечатляет руководство

Челси предложит новый контракт 38-летнему Силве

Фото: twitter.com/ChelseaFC

Новина українською

"Челси" предложит новый контракт защитнику Тиаго Силве, сообщает The Times. Грэм Поттер и новое руководство "синих" впечатлены выступлениями защитника.

Им нравится отношение к делу бразильца и уровень его игры.

В сентябре Силве исполнилось 38 лет. Несмотря на возраст, защитник провел 29 игр в этом сезоне за клуб и сборную. Он отыграл чемпионат мира в основном составе сборной Бразилии.

Тиаго провел за "Челси" 23 матча в этом сезоне и отдал 2 голевые передачи. Он в клубе с лета 2020-го. Тогда защитник перешел из "ПСЖ" в качестве свободного агента после 8 лет в клубе.

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В статье: Челси (Лондон) Тиаго Силва
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Источник:
thetimes.co.uk

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