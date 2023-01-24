Челси предложит новый контракт 38-летнему Силве

"Челси" предложит новый контракт защитнику Тиаго Силве, сообщает The Times. Грэм Поттер и новое руководство "синих" впечатлены выступлениями защитника.

Им нравится отношение к делу бразильца и уровень его игры.

В сентябре Силве исполнилось 38 лет. Несмотря на возраст, защитник провел 29 игр в этом сезоне за клуб и сборную. Он отыграл чемпионат мира в основном составе сборной Бразилии.

Тиаго провел за "Челси" 23 матча в этом сезоне и отдал 2 голевые передачи. Он в клубе с лета 2020-го. Тогда защитник перешел из "ПСЖ" в качестве свободного агента после 8 лет в клубе.