Кубок лиги. Ньюкасл сделал шаг к финалу на Уэмбли

Настойчивость вознаграждается. Форвард/бокс-ту-бокс полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон в первом тайме поразил ворота "Саутгемптона", но его мяч был отменен из-за игры рукой, а после перерыва бразилец допустил один из промахов сезона. Но с третьей попытки Жоэлинтону все же удалось забить гол. Вышедший на замену Александер Исак выполнил классный проход по флангу, сместился в штрафную и выполнил прострел низом. Жоэлинтону нужно было выбрать правильную позицию между защитниками "святых" и поразить ворота с близкой дистанции.

"Саутгемптон" хоть и занимает последнее место АПЛ, но для "Ньюкасла" матч на "Сент-Мэрис" точно не был легкой прогулкой. Именно здесь в четвертьфинале проиграл "Манчестер Сити" и "Саутгемптон" хотел воспользоваться своим шансом побороться за трофей, хотя результаты в АПЛ важнее.

И у хозяев были хорошие моменты, особенно во втором тайме, но в который уже раз отличную игру продемонстрировал кипер "сорок" Ник Поуп. Вратарь сборной Англии не пропускает уже в десяти матчах подряд во всех турнирах.

16 – Newcastle United have kept more clean sheets in all competitions this season than any other side in Europe’s big five leagues. Unit. pic.twitter.com/zhKtV8qlDM — OptaJoe (@OptaJoe) January 24, 2023

Один гол "Саутгемптону" все же удалось забить (Адам Армстронг), но и он был отменен из-за игры рукой после вмешательства VAR.

1:0 – "Ньюкасл" сделал большой шаг к своему первому финалу во внутренних турнирах с 1999 года. Ответный полуфинал на "Сент-Джеймс Парк" состоится через неделю, 31 января. А в среду между собой первый матч 1/2 сыграют "Ноттингем Форест" и "Манчестер Юнайтед".

WE TAKE A ONE GOAL LEAD INTO THE SECOND LEG! ???? pic.twitter.com/jYmK6IFEkO — Newcastle United FC (@NUFC) January 24, 2023

Кубок лиги, первый полуфинал. Саутгемптон, “Сент-Мэрис”

“Саутгемптон” – “Ньюкасл” 0:1

Гол: Жоэлинтон 73

“Саутгемптон”: Базуну – Лянко, Чалета-Цар, Салису, Уокер-Питерс (Беднарек 88) – Диалло (Лавиа 82), Алькарас – Оршич (Эдози 57), Уорд-Прауз, Дженепо (Адам Армстронг 45+4) – Мара (Адамс 57)

“Ньюкасл”: Поуп – Берн, Ботман, Шер, Триппьер – Лонгстафф, Гимайранш, Уиллок (Сен-Максимен 67) – Жоэлинтон, Уилсон (Исак 67), Альмирон (Мерфи 78)

Предупреждения: Чалета-Цар 28, Алькарас 37, Уокер-Питерс 44, Лянко 84, Чалета-Цар 86, Салису 90+5 – Триппьер 70, Сен-Максимен 84

Удаление: Чалета-Цар 86