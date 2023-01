Кубок лиги. Ньюкасл сделал шаг к финалу на Уэмбли

Настойчивость вознаграждается. Форвард/бокс-ту-бокс полузащитник "Ньюкасла" Жоэлинтон в первом тайме поразил ворота "Саутгемптона", но его мяч был отменен из-за игры рукой, а после перерыва бразилец допустил один из промахов сезона. Но с третьей попытки Жоэлинтону все же удалось забить гол. Вышедший на замену Александер Исак выполнил классный проход по флангу, сместился в штрафную и выполнил прострел низом. Жоэлинтону нужно было выбрать правильную позицию между защитниками "святых" и поразить ворота с близкой дистанции.

"Саутгемптон" хоть и занимает последнее место АПЛ, но для "Ньюкасла" матч на "Сент-Мэрис" точно не был легкой прогулкой. Именно здесь в четвертьфинале проиграл "Манчестер Сити" и "Саутгемптон" хотел воспользоваться своим шансом побороться за трофей, хотя результаты в АПЛ важнее.

И у хозяев были хорошие моменты, особенно во втором тайме, но в который уже раз отличную игру продемонстрировал кипер "сорок" Ник Поуп. Вратарь сборной Англии не пропускает уже в десяти матчах подряд во всех турнирах.

16 – Newcastle United have kept more clean sheets in all competitions this season than any other side in Europe’s big five leagues. Unit. pic.twitter.com/zhKtV8qlDM