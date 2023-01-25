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Эвертон готов купить у Челси Зиеша. Марокканец заменит Гордона, которым интерсуется Ньюкасл
Масштабные перестановки в клубах
Фото: twitter.com/EnMaroc
"Эвертон" готов предложить "Челси" до 25 миллионов фунтов за Хакима Зиеша, сообщает Sky Sport. "Синие" готовы рассмтореть продажу 29-летнего марокканца.
"Ириски" ищут игрока на замену Энтони Гордону, по которому ведутся переговоры с "Ньюкаслом". 21-летний англичанин оценивается в 40 миллионов евро.
Прошлым летом за молодого воспитанника клуба из Ливерпуля "Челси" давал 40 миллионов фунтов, но трансфер так и не состоялся.
У марокканца в этом сзоне дела идут неочень – всего 6 раз он выходил в старте. Всего он вышел 15 раз на поле и отдал всего 1 голевую передачу.
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