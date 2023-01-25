Эвертон готов купить у Челси Зиеша. Марокканец заменит Гордона, которым интерсуется Ньюкасл

"Эвертон" готов предложить "Челси" до 25 миллионов фунтов за Хакима Зиеша, сообщает Sky Sport. "Синие" готовы рассмтореть продажу 29-летнего марокканца.

"Ириски" ищут игрока на замену Энтони Гордону, по которому ведутся переговоры с "Ньюкаслом". 21-летний англичанин оценивается в 40 миллионов евро.

Прошлым летом за молодого воспитанника клуба из Ливерпуля "Челси" давал 40 миллионов фунтов, но трансфер так и не состоялся.

У марокканца в этом сзоне дела идут неочень – всего 6 раз он выходил в старте. Всего он вышел 15 раз на поле и отдал всего 1 голевую передачу.