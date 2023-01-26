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Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча

Англия
(1 голосов)

"Красные дьяволы" не оставили шансов "лесникам"

Ноттингем Форест – Манчестер Юнайтед 0:3. Видео голов и обзор матча

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

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Предлагаем вашему внимаю видео обзор матча "Ноттингем Форест" - "Манчестер Юнайтед", которые встречались в первой игре 1/2 финала Кубка английской лиги. Встреча проходила на стадионе "Сити Граунд" и завершилась разгромной победой "красных дьяволов".

Авторами голов в составе "МЮ" стали Рэшфорд, Вегхорст и Фернандеш. Ответная игра состоится 1 февраля на "Олд Траффорд".

Кубок английской лиги. 1/2 финала. 1-й матч
25 января. Ноттингем. "Сити Граунд"
"Ноттингем Форест" – "Манчестер Юнайтед" 0:3
Голы: Рашфорд 6, Вегхорст 45, Фернандеш 89

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В статье: Ноттингем Форест Манчестер Юнайтед
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