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Эвертон выбирает нового тренера из двух кандидатов
Какой вариант предпочтительнее?
Фото: twitter.com/Everton
"Эвертон" продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда. На данный момент ливерпульский клуб остановился на двух основных кандидатах на эту должность.
Речь идет о Марсело Бьелса и Шоне Дайче.
Как пишет Sky Sports, специалисты встречались с руководством "ирисок" на днях, и произвели хорошее впечатление. Переговоры продолжаются, и клуб надеется принять окончательное решение до этих выходных.
Бьелса находится без клуба с конца минувшей зимы. Его уволили из "Лидса" 27 февраля после 3,5 лет во главе "павлинов". Последним местом работы 51-летнего Дайча был "Бернли", откуда он был уволен в апреле 2022 года.
После 20-ти сыгранных матчей "Эвертон" располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ.
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