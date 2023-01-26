Эвертон выбирает нового тренера из двух кандидатов

"Эвертон" продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда. На данный момент ливерпульский клуб остановился на двух основных кандидатах на эту должность.

Речь идет о Марсело Бьелса и Шоне Дайче.

Как пишет Sky Sports, специалисты встречались с руководством "ирисок" на днях, и произвели хорошее впечатление. Переговоры продолжаются, и клуб надеется принять окончательное решение до этих выходных.

Бьелса находится без клуба с конца минувшей зимы. Его уволили из "Лидса" 27 февраля после 3,5 лет во главе "павлинов". Последним местом работы 51-летнего Дайча был "Бернли", откуда он был уволен в апреле 2022 года.

После 20-ти сыгранных матчей "Эвертон" располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ.