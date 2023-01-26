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Эвертон выбирает нового тренера из двух кандидатов

Англия
(1 голосов)

Какой вариант предпочтительнее?

Эвертон выбирает нового тренера из двух кандидатов

Фото: twitter.com/Everton

Новина українською

"Эвертон" продолжает поиски нового главного тренера после увольнения Фрэнка Лэмпарда. На данный момент ливерпульский клуб остановился на двух основных кандидатах на эту должность.

Речь идет о Марсело Бьелса и Шоне Дайче.

Как пишет Sky Sports, специалисты встречались с руководством "ирисок" на днях, и произвели хорошее впечатление. Переговоры продолжаются, и клуб надеется принять окончательное решение до этих выходных.

Бьелса находится без клуба с конца минувшей зимы. Его уволили из "Лидса" 27 февраля после 3,5 лет во главе "павлинов". Последним местом работы 51-летнего Дайча был "Бернли", откуда он был уволен в апреле 2022 года.

После 20-ти сыгранных матчей "Эвертон" располагается на предпоследней, 19-й строчке в турнирной таблице АПЛ.

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В статье: Марсело Бьелса Эвертон (Ливерпуль) Шон Дайч
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Источник:
Sky Sports

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
26.01.2023 в 14:56
Б'єлса все-ж-таки вправний з андердогами... Але писали, що Марсело відмовився.
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