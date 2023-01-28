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Его хотел подписать Реал: Челси договорился о трансфере 19-летнего крайнего защитника Лиона
Где финансовый фэйр плей?
Фото: twitter.com/OL
"Челси" потратит ещё 30 миллионов евро, сообщает The Athletic. "Синие" подпишут 19-летнего правого защитника "Лиона" Мало Густо.
Этим игроком интересовался "Реал". Клуб задумался об обновлении флангов защиты, но "Челси" и тут опередил своего соперника в борьбе за футболиста.
Француз перейдет в "Челси" следующим летом. В этом сезоне он провел за "Лион" 15 матчей и отдал 1 голевую передачу. Защитник впечатлил топ-клубы и за игроком выстроилась очередь.
Известно, что Рис Джеймс достаточно травматичен. При этом неизвестно готов ли Густо быть игроком замены, когда основной фуллбек будет здоров.
Портал Transfermarkt оценивает игрока в 15 миллионов евро. Контракт с "Лионом" рассчитан до лета 2024-го.
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