Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера

"Лестер" уже окончательно договорился о переходе вингера донецкого "Шахтера" Тете. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Бразилец сегодня утром вылетел в Англию. Он сразу пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Tetê, flying to England in the morning as he will undergo medical tests and sign as new Leicester player — here we go confirmed ???????????????? #LCFC



Deal set to be completed, as revealed yesterday. pic.twitter.com/oLyGH7Vg7U