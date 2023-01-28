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Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера
Бразилец уже летит в Англию
Фото - Олександр Приходько
"Лестер" уже окончательно договорился о переходе вингера донецкого "Шахтера" Тете. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Бразилец сегодня утром вылетел в Англию. Он сразу пройдет медосмотр и подпишет контракт.
Tetê, flying to England in the morning as he will undergo medical tests and sign as new Leicester player — here we go confirmed ???????????????? #LCFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 28, 2023
Deal set to be completed, as revealed yesterday. pic.twitter.com/oLyGH7Vg7U
Однако Романо не указал ничего об условиях перехода. Напомним, Тете официально является игроком французского "Лиона" на арендных условиях до конца текущего сезона.
Контракт бразильца с "Шахтером" истекает в декабре 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.
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