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Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера

Англия
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Бразилец уже летит в Англию

Фабрицио Романо: Клуб АПЛ окончательно договорился о трансфере игрока Шахтера

Фото - Олександр Приходько

Новина українською

"Лестер" уже окончательно договорился о переходе вингера донецкого "Шахтера" Тете. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Бразилец сегодня утром вылетел в Англию. Он сразу пройдет медосмотр и подпишет контракт.

Однако Романо не указал ничего об условиях перехода. Напомним, Тете официально является игроком французского "Лиона" на арендных условиях до конца текущего сезона.

Контракт бразильца с "Шахтером" истекает в декабре 2023-го года. Аналитический портал Transfermarkt оценивает игрока в 25 млн евро.

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В статье: Лион Шахтер (Донецк) Лестер Сити Тете
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