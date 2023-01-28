Кубок Англии. Классная игра Сандерленда с Фулхэмом, возвращение Мика Маккарти

“Странная матч, очень интенсивный. Типичная кубковая игра. Мы доминировали, но матч не был достаточно целостным, чтобы наслаждаться им как тренером”, – рассказывает Марку Силва.

Его “Фулхэм” под пристальным взором известного киноактера Хью Гранта не смог обыграть представителя Чемпионшипа “Сандерленд”.

“Фулхэм” создал больше шансов, но очень положительное впечатление оставил и “Сандерленд”. “Черные коты” играли смело, всегда по возможности атаковали, и даже при сильном давлении “Фулхэма” не садились глубоко в оборону.

“Сандерленд” быстро забил первым. Центрбек “Фулхэма” Исса Диоп завозился с мячом, его обокрал Джек Кларк и экс-игрок “Тоттенхэма” смог пробить резервного кипера “дачников” Родака.

“Фулхэму” пришлось активизироваться, и моменты были, в частности впечатляюще в одном из эпизодов сыграл Дэниэл Баллард, выбив мяч из своих ворот после удара Перейры. Но и “Сандерленд” стал пользоваться тем, что хозяева оставляли свободные зоны, Патрику Робертсу, Амаду Диалло и Джек Кларку удавалось иногда перспективно уходить на скорости, были только проблемы с завершающим ударом.

После перерыва “Фулхэм” добавил еще основательнее, и все же добился своего. Красивый гол забил Том Кэрни.

Силва усилил свою команду Митровичем, Виллианом и двумя Ридами, его визави Тони Моубрей выпускал только молодых футболистов, несколько минут получил даже 15-летний Крис Ригг.

И юниор едва не принес своей команде победу! Ба выполнил на Ригга прострел, и мяч оказался в сетке. Но – был офсайд.

1:1 – переигровка состоится на “Стэдиум оф Лайт”.

“Арсенал” остается единственной командой Премьер-лиги, вылетевшей в четвертом раунде Кубка Англии. В субботу днем, помимо “Фулхэма”, свой матч проводил и “Саутгемптон”. Противостоял “святым” “Блэкпул”, который несколько на днях объявил о назначении легендарного ирландского тренера Мика Маккарти.

Маккарти начал свою работу в “Блэкпуле” с поражения. Левый защитник “Саутгемптона” Ромен Перро сделал дубль, а “мандаринчики” ответили только одним голом арендованного у “Арсенала” хавбека Чарли Патино – 2:1.

Кубок Англии, четвертый раунд

“Блэкберн Роверс” (II) – “Бирмингем Сити” (II) 2:2

Голы: Дак 33, Ранкин-Костельо 46 – Хадра 3, Джеймс 90+1

“Бристоль Сити” (II) – “Вест Бромвич Альбион” (II) 3:0

Голы: Белл 12, Скотт 28, Белл 48

“Фулхэм” – “Сандерленд” (II) 1:1

“Фулхэм”: Кэрни 61 – Кларк 6

Голы: Родак – Тете, Диоп, Адарабийо, Курзава – Палинья (Харрисон Рид 78), Кэрни (Декордова-Рид 78) – Уилсон (Виллиан 69), Перейра, Соломон – Винисиус (Митрович 64)

Предупреждения: Уилсон 45+4, Курзава 63 – Алесе 43, Батт 75

“Ипсвич Таун” (III) – “Бернли” (II) 0:0

“Лутон Таун” (II) – “Гримсби Таун” (IV) 2:2

Голы: Адебайо 49 (пен.), Кларк 66 – Холохан 43, Клифтон 67

“Шеффилд Уэнсдей” (III) – “Флитвуд Таун” (III) 1:1

Голы: Уилкс 72 – Омочере 52

“Саутгемптон” – “Блэкпул” (II) 2:1

Голы: Перро 22, Перро 62 – Патино 67

“Саутгемптон”: Кабальеро – Мэйтленд-Найлз (Уокер-Питерс 75), Белла-Котчап, Лянко, Перро – Лавиа (Диалло 87), Арибо – Эдози (Адам Армстронг 87), Эльюнусси, Оршич (Уолкотт 62) – Мара (Адамс 86)

Предупреждения: Мара 10, Диалло 90+4 – Хэмилтон 20