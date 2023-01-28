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Кубок Англии. Классная игра Сандерленда с Фулхэмом, возвращение Мика Маккарти
В пяти из семи пар будут переигровки
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
“Странная матч, очень интенсивный. Типичная кубковая игра. Мы доминировали, но матч не был достаточно целостным, чтобы наслаждаться им как тренером”, – рассказывает Марку Силва.
Его “Фулхэм” под пристальным взором известного киноактера Хью Гранта не смог обыграть представителя Чемпионшипа “Сандерленд”.
“Фулхэм” создал больше шансов, но очень положительное впечатление оставил и “Сандерленд”. “Черные коты” играли смело, всегда по возможности атаковали, и даже при сильном давлении “Фулхэма” не садились глубоко в оборону.
“Сандерленд” быстро забил первым. Центрбек “Фулхэма” Исса Диоп завозился с мячом, его обокрал Джек Кларк и экс-игрок “Тоттенхэма” смог пробить резервного кипера “дачников” Родака.
“Фулхэму” пришлось активизироваться, и моменты были, в частности впечатляюще в одном из эпизодов сыграл Дэниэл Баллард, выбив мяч из своих ворот после удара Перейры. Но и “Сандерленд” стал пользоваться тем, что хозяева оставляли свободные зоны, Патрику Робертсу, Амаду Диалло и Джек Кларку удавалось иногда перспективно уходить на скорости, были только проблемы с завершающим ударом.
После перерыва “Фулхэм” добавил еще основательнее, и все же добился своего. Красивый гол забил Том Кэрни.
???? You to me are everything… ????@ThomasCairney | #FULSUN pic.twitter.com/Bim1f72u16— Fulham Football Club (@FulhamFC) January 28, 2023
Силва усилил свою команду Митровичем, Виллианом и двумя Ридами, его визави Тони Моубрей выпускал только молодых футболистов, несколько минут получил даже 15-летний Крис Ригг.
И юниор едва не принес своей команде победу! Ба выполнил на Ригга прострел, и мяч оказался в сетке. Но – был офсайд.
1:1 – переигровка состоится на “Стэдиум оф Лайт”.
“Арсенал” остается единственной командой Премьер-лиги, вылетевшей в четвертом раунде Кубка Англии. В субботу днем, помимо “Фулхэма”, свой матч проводил и “Саутгемптон”. Противостоял “святым” “Блэкпул”, который несколько на днях объявил о назначении легендарного ирландского тренера Мика Маккарти.
Маккарти начал свою работу в “Блэкпуле” с поражения. Левый защитник “Саутгемптона” Ромен Перро сделал дубль, а “мандаринчики” ответили только одним голом арендованного у “Арсенала” хавбека Чарли Патино – 2:1.
ELECTRIC ⚡️@Romain_Perraud absolutely LOVES scoring in the #EmiratesFACup! ???? pic.twitter.com/rBrM547PUj— Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) January 28, 2023
Кубок Англии, четвертый раунд
“Блэкберн Роверс” (II) – “Бирмингем Сити” (II) 2:2
Голы: Дак 33, Ранкин-Костельо 46 – Хадра 3, Джеймс 90+1
“Бристоль Сити” (II) – “Вест Бромвич Альбион” (II) 3:0
Голы: Белл 12, Скотт 28, Белл 48
“Фулхэм” – “Сандерленд” (II) 1:1
“Фулхэм”: Кэрни 61 – Кларк 6
Голы: Родак – Тете, Диоп, Адарабийо, Курзава – Палинья (Харрисон Рид 78), Кэрни (Декордова-Рид 78) – Уилсон (Виллиан 69), Перейра, Соломон – Винисиус (Митрович 64)
Предупреждения: Уилсон 45+4, Курзава 63 – Алесе 43, Батт 75
“Ипсвич Таун” (III) – “Бернли” (II) 0:0
“Лутон Таун” (II) – “Гримсби Таун” (IV) 2:2
Голы: Адебайо 49 (пен.), Кларк 66 – Холохан 43, Клифтон 67
“Шеффилд Уэнсдей” (III) – “Флитвуд Таун” (III) 1:1
Голы: Уилкс 72 – Омочере 52
“Саутгемптон” – “Блэкпул” (II) 2:1
Голы: Перро 22, Перро 62 – Патино 67
“Саутгемптон”: Кабальеро – Мэйтленд-Найлз (Уокер-Питерс 75), Белла-Котчап, Лянко, Перро – Лавиа (Диалло 87), Арибо – Эдози (Адам Армстронг 87), Эльюнусси, Оршич (Уолкотт 62) – Мара (Адамс 86)
Предупреждения: Мара 10, Диалло 90+4 – Хэмилтон 20
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