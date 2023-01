Кубок Англии. Классная игра Сандерленда с Фулхэмом, возвращение Мика Маккарти

“Странная матч, очень интенсивный. Типичная кубковая игра. Мы доминировали, но матч не был достаточно целостным, чтобы наслаждаться им как тренером”, – рассказывает Марку Силва.

Его “Фулхэм” под пристальным взором известного киноактера Хью Гранта не смог обыграть представителя Чемпионшипа “Сандерленд”.

“Фулхэм” создал больше шансов, но очень положительное впечатление оставил и “Сандерленд”. “Черные коты” играли смело, всегда по возможности атаковали, и даже при сильном давлении “Фулхэма” не садились глубоко в оборону.

“Сандерленд” быстро забил первым. Центрбек “Фулхэма” Исса Диоп завозился с мячом, его обокрал Джек Кларк и экс-игрок “Тоттенхэма” смог пробить резервного кипера “дачников” Родака.

“Фулхэму” пришлось активизироваться, и моменты были, в частности впечатляюще в одном из эпизодов сыграл Дэниэл Баллард, выбив мяч из своих ворот после удара Перейры. Но и “Сандерленд” стал пользоваться тем, что хозяева оставляли свободные зоны, Патрику Робертсу, Амаду Диалло и Джек Кларку удавалось иногда перспективно уходить на скорости, были только проблемы с завершающим ударом.

После перерыва “Фулхэм” добавил еще основательнее, и все же добился своего. Красивый гол забил Том Кэрни.

