Эвертон подписал контракт с новым главным тренером

"Эвертон" заключил соглашение с новым главным тренером Шоном Дайчем. Об этом сообщает Фабрицио Романо.

Все нужные бумаги уже были подписаны, в том числе контракт сроком на 2,5 года. Вскоре о соглашении будет уведомлено официально.

Дебютировать Дайч сможет уже на следующей неделе: 4 февраля “Эвертон” сыграет против “Арсенала” в рамках 22-го тура АПЛ. Кстати, против "канониров" в активе английского тренера всего одна победа в 15 матчах.

Дайч находится без работы с апреля прошлого года – именно тогда он был уволен из “Бернли” после 9,5 сезонов во главе команды. Также Шон работал в Уотфорде как в должности главного тренера, первой команды, так и ассистентом.