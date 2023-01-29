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Эвертон подписал контракт с новым главным тренером
Скоро об этом будет сообщено официально
Getty Images/Global Images Ukraine
"Эвертон" заключил соглашение с новым главным тренером Шоном Дайчем. Об этом сообщает Фабрицио Романо.
Все нужные бумаги уже были подписаны, в том числе контракт сроком на 2,5 года. Вскоре о соглашении будет уведомлено официально.
Дебютировать Дайч сможет уже на следующей неделе: 4 февраля “Эвертон” сыграет против “Арсенала” в рамках 22-го тура АПЛ. Кстати, против "канониров" в активе английского тренера всего одна победа в 15 матчах.
Дайч находится без работы с апреля прошлого года – именно тогда он был уволен из “Бернли” после 9,5 сезонов во главе команды. Также Шон работал в Уотфорде как в должности главного тренера, первой команды, так и ассистентом.
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