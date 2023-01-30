  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Бавария подпишет защитника Манчестер Сити Канселу
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария подпишет защитника Манчестер Сити Канселу

Англия
Обновлено
(1 голосов)

Неожиданно

Бавария подпишет защитника Манчестер Сити Канселу

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Мюнхенская "Бавария" в ближайшее время готовиться оформить громкий трансфер. Немецкий клуб намерен подписать защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Красно-черные хотят арендовать португальца с возможностью выкупа за 61,5 млн фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

28-летний Канселу потерял место в основе - последние три матча он вообще полностью просидел на скамье запасных.

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.

По теме
yellow-arrow
У Миколенко новый тренер. Эвертон объявил имя нового менеджера
yellow-arrow
Цыганков точно выйдет на Валенсию, Зинченко ждут испытания. Влог Роберто Моралеса
yellow-arrow
Суперзвезда Голливуда страстно поддерживал свою команду во время матча Кубка Англии. ФОТО
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Манчестер Сити Жоау Канселу
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
300 грн
freebet
Играть
2
4500 грн
Играть
3
1500 грн
Играть
4
3000 грн
Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде