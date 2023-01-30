Бавария подпишет защитника Манчестер Сити Канселу

Мюнхенская "Бавария" в ближайшее время готовиться оформить громкий трансфер. Немецкий клуб намерен подписать защитника "Манчестер Сити" Жоау Канселу, сообщает журналист The Athletic Дэвид Орнштейн.

Красно-черные хотят арендовать португальца с возможностью выкупа за 61,5 млн фунтов стерлингов, пишет Daily Mail.

28-летний Канселу потерял место в основе - последние три матча он вообще полностью просидел на скамье запасных.

В текущем сезоне защитник провел 26 матчей за "Манчестер Сити" во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 5 результативных передач. Стоимость на портале Transfermarkt оценивается в 70 миллионов евро. Его контракт с английским клубом рассчитан до 30 июня 2027 года.