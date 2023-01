Тоттенхэм подпишет крайнего защитника Спортинга

"Тоттенхэм" после длительных переговоров договорился о трансфере крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро. "Шпоры" отдадут за 23-летнего испанца 45 миллионов евро.

Сообщается, что стороны перенесли медосмотр, который был запланирован на понедельник, 30 января. Теперь он пройдет во вторник, 31-го января.

У клубов затянулись переговоры и трансфер согласовали значительно позже, чем собирались. Игрок уже не тренировался со "Спортингом" и поставил всё на уход в "Тоттенхэм".

В этом сезоне Порро провел за "Спортинг" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 11 голевых передач. Игрок оценивается в 25 миллионов евро.

Tottenham have re-scheduled medical tests for Pedro Porro: it was planned on Monday but will actually happen… on Tuesday, #DeadlineDay. ⚪️????



It’s all done and sealed between Spurs and Sporting — as revealed, Porro will become #THFC player for €45m.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/C5BvVFF0e2