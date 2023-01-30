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Тоттенхэм подпишет крайнего защитника Спортинга

Англия
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Клубы долго договаривались

Тоттенхэм подпишет крайнего защитника Спортинга

Фото: twitter.com/B24PT

Новина українською

"Тоттенхэм" после длительных переговоров договорился о трансфере крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро. "Шпоры" отдадут за 23-летнего испанца 45 миллионов евро.

Сообщается, что стороны перенесли медосмотр, который был запланирован на понедельник, 30 января. Теперь он пройдет во вторник, 31-го января.

У клубов затянулись переговоры и трансфер согласовали значительно позже, чем собирались. Игрок уже не тренировался со "Спортингом" и поставил всё на уход в "Тоттенхэм".

В этом сезоне Порро провел за "Спортинг" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 11 голевых передач. Игрок оценивается в 25 миллионов евро.

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В статье: Спортинг (Лиссабон) Тоттенхэм (Лондон) Педро Порро
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