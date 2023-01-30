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Тоттенхэм подпишет крайнего защитника Спортинга
Клубы долго договаривались
Фото: twitter.com/B24PT
"Тоттенхэм" после длительных переговоров договорился о трансфере крайнего защитника "Спортинга" Педро Порро. "Шпоры" отдадут за 23-летнего испанца 45 миллионов евро.
Сообщается, что стороны перенесли медосмотр, который был запланирован на понедельник, 30 января. Теперь он пройдет во вторник, 31-го января.
У клубов затянулись переговоры и трансфер согласовали значительно позже, чем собирались. Игрок уже не тренировался со "Спортингом" и поставил всё на уход в "Тоттенхэм".
В этом сезоне Порро провел за "Спортинг" 26 матчей, забил 3 гола и отдал 11 голевых передач. Игрок оценивается в 25 миллионов евро.
Tottenham have re-scheduled medical tests for Pedro Porro: it was planned on Monday but will actually happen… on Tuesday, #DeadlineDay. ⚪️????— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 30, 2023
It’s all done and sealed between Spurs and Sporting — as revealed, Porro will become #THFC player for €45m.
Here we go confirmed. pic.twitter.com/C5BvVFF0e2
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